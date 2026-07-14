REPT BATTERO conserve sa place de numéro 1 mondial en termes de livraisons de cellules de batteries destinées au stockage résidentiel au premier semestre 2026

SHANGHAI, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO s'est une nouvelle fois classée n° 1 mondial dans le domaine des cellules de batterie de stockage d'énergie résidentielles pour le premier semestre 2026, selon le dernier classement des livraisons publié conjointement par ICCSINO et NECI. L'entreprise s'est également classée au deuxième rang mondial en termes de livraisons de cellules de batteries destinées au stockage d'énergie commercial et industriel (C&I).

(REPT BATTERO’s Jiashan Manufacturing Base) (Part of REPT BATTERO’s Residential Energy Storage Cell Portfolio)

Ces derniers classements coïncident avec une nouvelle période de forte croissance de l'activité. Selon ses résultats financiers préliminaires, REPT BATTERO prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,87 et 1,96 milliard d'euros (14,5 à 15,2 milliards de RMB) pour le premier semestre 2026, ce qui représente une croissance d'environ 52,8 % à 60,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat net devrait atteindre entre 90 et 110 millions d'euros (700 à 850 millions de RMB), dépassant ainsi le le résultat net de l'exercice 2025.

L'activité de stockage résidentiel de REPT BATTERO s'est développée grâce à une innovation produit constante depuis son entrée sur le marché en 2019. Après avoir été la première à proposer la plateforme de cellules de batterie de 50 Ah destinées au stockage résidentiel, désormais couramment utilisée dans le secteur, l'entreprise a élargi sa gamme avec des modèles de 72 Ah, 100 Ah, 280 Ah, 314 Ah et la toute dernière cellule de batterie WENDING® de 392 Ah, créant ainsi une plateforme complète couvrant les applications de stockage résidentiel, commercial et industriel ainsi que le stockage d'énergie à l'échelle du réseau électrique.

Plutôt que d'adopter une approche uniforme, REPT BATTERO élabore des solutions adaptées à chaque application et à chaque région. Les produits à longue durée de vie sont destinés aux marchés matures tels que l'Europe et l'Australie, tandis que les solutions à coût optimisé répondent à la demande croissante en Asie du Sud-Est et en Afrique.

Selon une étude de marché réalisée par un organisme indépendant, trois des cinq principales marques européennes de cellules de batteries destinées au stockage résidentiel utilisent des cellules de batterie REPT BATTERO dans leurs produits. L'entreprise est également l'un des principaux fournisseurs de cellules de batterie pour les principaux fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie (ESS) résidentiels en Australie.

À l'heure actuelle, les cellules de batteries destinées au stockage résidentiel REPT BATTERO sont déployées en Europe, en Australie, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Asie du Sud-Est, où elles se sont forgé une solide réputation en matière de sécurité, de durabilité et de fiabilité à long terme.

Afin de soutenir le développement de ses activités à l'international, REPT BATTERO a mis en place un cadre intitulé « Global Standard, Local Delivery » (Normes mondiales, exécution locale), qui allie une gestion normalisée de la qualité et des projets normalisée à l'échelle mondiale à une exécution adaptée aux réglementations régionales, aux exigences des réseaux électriques et aux besoins des clients. Ce cadre a déjà été mis en œuvre dans le cadre de divers projets en Australie et en Europe, et son déploiement se poursuivra en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, permettant ainsi aux clients de bénéficier de normes cohérentes à l'échelle mondiale tout en profitant d'un accompagnement local réactif.

Après s'être classée n° 1 mondial dans le domaine des cellules de batteries destinées au stockage résidentiel et n° 2 dans celui des batteries de stockage d'énergie pour le secteur commercial et industriel, REPT BATTERO continuera d'investir dans l'innovation en matière de batteries, les procédés de fabrication de pointe et ses capacités de déploiement mondiales afin d'accompagner la prochaine phase de croissance du marché mondial du stockage d'énergie.