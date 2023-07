REPT BATTERO élargit le marché mondial des cellules Wending 320 Ah en obtenant la première triple certification TÜV au monde

La société ouvre la voie dans le secteur des cellules de stockage 320 Ah avec la première production de masse au monde de cellules Wending 320 Ah à partir du troisième trimestre

BEIJING, 29 juillet 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, innovateur de premier plan dans les solutions de stockage d'énergie, annonce l'obtention de trois prestigieux certificats internationaux délivrés par TÜV Rheinland, en Allemagne, à savoir, UL 1973, UL 9540A et IEC 62619, pour ses cellules de stockage d'énergie révolutionnaires Wending 320 Ah. Avec ces certificats, REPT BATTERO a franchi une étape importante, s'imposant comme un pionnier du secteur et permettant la production en masse de batteries 320 Ah, ce qui lui donne accès aux marchés mondiaux.

REPT BATTERO Wending 320Ah battery cell

L'approche proactive de l'entreprise et son engagement à respecter des normes élevées ont ouvert la voie à son entrée sur deux marchés essentiels : l'Europe et l'Amérique. En début d'année, l'entreprise a établi des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du marché nord-américain, notamment un accord de coopération avec Powin visant à atteindre une capacité de 3 GWh. En outre, REPT BATTERO a signé un important accord de fourniture de cellules de stockage d'énergie à refroidissement liquide de 10 GWh avec le développeur américain de technologies de stockage d'énergie Energy Vault. Ces collaborations témoignent de l'importance croissante du stockage de l'énergie sur le marché mondial et soulignent l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions innovantes au secteur du stockage de l'énergie en évolution rapide.

Le Dr. Min Hou, vice-présidente de REPT BATTERO, a commenté les réalisations de l'entreprise en ces termes : « REPT BATTERO se concentre sur la conception et le développement de nouvelles batteries énergétiques, telles que les cellules Wending 320 Ah, tout en fournissant à ses clients des produits très rentables et des services complets. Notre compétitivité soutenue, qui repose sur une technologie multi-plateforme innovante et sur les trois dimensions majeures de la conception polaire, de la fabrication extrême et des usines de mécanismes, permet à nos produits de répondre aux exigences rigoureuses des différents marchés nationaux et internationaux. Nous continuerons à travailler d'arrache-pied à la certification de notre système de gestion et de nos normes de produits. »

La cellule de stockage d'énergie Wending 320 Ah présente des avancées significatives par rapport à celles qui l'ont précédée. Grâce à une technologie de pointe développée indépendamment par REPT BATTERO, la cellule 320 Ah conserve la même taille que la cellule carrée 280 Ah tout en offrant des performances supérieures en termes de densité énergétique élevée, de durée de vie prolongée et de caractéristiques de sécurité améliorées.

L'obtention des trois certificats TÜV – UL 1973, UL 9540A et IEC 62619 – n'a pas été une mince affaire et a nécessité des tests rigoureux et le respect de normes strictes en matière de sécurité et de qualité. Ces certificats attestent la conformité totale des cellules Wending 320 Ah de REPT BATTERO avec les réglementations mondiales en matière de sécurité, ce qui positionne l'entreprise comme un fournisseur de solutions de stockage d'énergie fiable et digne de confiance dans le monde entier.

REPT BATTERO a des projets ambitieux pour l'avenir. Grâce à ces certificats, REPT BATTERO a désormais tous les atouts en main pour opérer une percée significative dans le secteur du stockage de l'énergie. En accédant aux marchés internationaux, l'entreprise est prête à stimuler l'innovation, à répondre à la demande mondiale d'énergie et à jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de solutions énergétiques durables pour l'avenir.

À propos de REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abrégée REPT BATTERO), créée en 2017, est la première entreprise dans laquelle TSINGSHAN Industry a investi dans le domaine des nouvelles énergies. Grâce aux riches ressources de la mine de nickel de TSINGSHAN, REPT BATTERO met l'accent sur la recherche et le développement, la production et la vente de batteries d'énergie et d'applications au niveau du système, et offre des solutions de haute qualité pour les véhicules électriques à batterie et le stockage intelligent de l'énergie. En 2022, REPT BATTERO figurait parmi les cinq premières entreprises de batteries de stockage d'énergie en termes de livraisons mondiales et se classait au deuxième rang pour les livraisons de batteries de stockage d'énergie aux services publics nationaux. L'entreprise est en passe de porter sa capacité totale à plus de 150 GWh en 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet et sur LinkedIn.

Site Internet : www.chinarept.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/reptbattero/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2163834/REPT_BATTERO_Wending_320Ah_Cells_Triple_T_V_Certificates.jpg

SOURCE REPT BATTERO