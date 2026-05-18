REPT BATTERO présente le stockage d'énergie, les technologies de batteries hybrides et les solutions de charge rapide mégawatt à la CIBF 2026

REPT BATTERO a présenté une gamme complète de produits de stockage d'énergie pour les applications résidentielles, C&I et à grande échelle.

Dans le segment du stockage résidentiel, l'entreprise a proposé plusieurs formats de cellules, notamment 50 Ah, 72 Ah, 100 Ah, ainsi que des solutions 280 Ah, 314 Ah et 392 Ah pour les systèmes ESS résidentiels.

Pour les applications C&I et à grande échelle, REPT BATTERO a présenté ses cellules de grande capacité Wending® 392 Ah et Wending® 588 Ah, qui améliorent encore la densité énergétique.

Par rapport aux produits 314 Ah, la cellule Wending® 392 Ah offre une augmentation de capacité de 25 %, atteignant 1,25 kWh par cellule. Dans des conditions de fonctionnement de 0,5 P, la cellule atteint un rendement énergétique de 95 % et peut être utilisée pour des applications allant des systèmes de stockage résidentiels aux projets de stockage en réseau.

La cellule Wending® 588 Ah atteint quant à elle 1,88 kWh par cellule. S'appuyant sur la technologie Wending®, qui permet des chemins de transmission d'électrons plus courts et un transport d'ions plus rapide, le produit atteint un équilibre entre la densité d'énergie, la sécurité et la durée de vie. Avec plus de 10 000 cycles et une durée de vie de 25 à 30 ans, la cellule est conçue pour des applications de stockage d'énergie de longue durée.

L'entreprise a également présenté son système de stockage d'énergie Powtrix® 3.0. Intégrant des cellules 392 Ah dans un conteneur standard de 20 pieds, le système porte la capacité énergétique totale à 6,26 MWh, ce qui représente une amélioration de 25 % de la capacité énergétique tout en réduisant l'empreinte du site de 16 % et le temps d'installation sur place de 18 %.

Le système permet un fonctionnement stable à des températures allant de -40°C à 60°C, offre un rendement de 95,5 % et une capacité d'équilibrage actif de 2A. Il répond à des exigences élevées en matière de résistance sismique, assure une propagation thermique nulle et permet des transports plus sûrs et plus efficaces.

Les solutions pour véhicules de tourisme se concentrent sur la recharge rapide, l'autonomie accrue et les batteries hybrides solide-liquide

Dans le segment des véhicules de tourisme, REPT BATTERO a présenté sa cellule de charge rapide de 120 Ah, ses solutions PACK hybrides à charge rapide de grande capacité, ses systèmes de batteries hybrides solide-liquide à haute teneur en nickel et à base de manganèse.

La cellule de charge rapide de 120 Ah prend en charge la charge ultra-rapide 6C grâce à une gestion thermique avancée sur une large plage de température allant de -40°C à 70°C, équilibrant une densité énergétique élevée avec des performances de sécurité améliorées.

La cellule Wending® 54 Ah, l'un des produits de la plateforme PHEV de l'entreprise les plus largement adoptés, met l'accent sur la sécurité, la durabilité et la compatibilité. En mai 2025, il est devenu l'un des premiers produits à satisfaire à la norme chinoise GB38031-2025 relative à la sécurité des batteries, après avoir subi avec succès des tests rigoureux de propagation thermique, d'exposition à un incendie externe et d'impact. Le produit permet également une production d'énergie stable dans des conditions de faible SOC à des températures aussi basses que -35°C, ce qui permet une large adaptabilité à différents scénarios de véhicules.

Dans le domaine des technologies de batteries de nouvelle génération, REPT BATTERO a présenté la nouvelle plateforme technologique de batteries hybrides solide-liquide Wending®, qui couvre les systèmes à base de manganèse et à haute teneur en nickel pour répondre aux besoins du marché de masse et des segments haut de gamme des véhicules électriques.

Le système à base de manganèse est conçu pour les véhicules électriques et hybrides grand public, avec des performances à basse température et une stabilité du cycle améliorées. La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité, même à -40°C, et effectue plus de 4 000 cycles, passant les tests sévères de pénétration de clous et d'impact sur le fond, sans incendie ni explosion.

Le système à haute teneur en nickel est destiné aux véhicules électriques haut de gamme à longue autonomie. Grâce à la technologie de revêtement électrolytique à l'état solide et aux matériaux d'anode silicium-carbone, le produit atteint une densité énergétique allant de 280 Wh/kg à 400 Wh/kg tout en maintenant des performances de sécurité accrues. Le système permet également d'obtenir une propagation thermique nulle dans des conditions d'essai en boîte chaude à 170°C.

Les solutions pour véhicules utilitaires visent la charge rapide, la longue durée de vie et la charge au niveau du mégawatt.

Pour les applications de véhicules utilitaires, REPT BATTERO a présenté plusieurs nouveaux produits conçus pour répondre aux principaux défis opérationnels des autobus, des poids lourds, des camions miniers et des engins de construction.

La batterie LFP 268 Ah à charge ultra-rapide prend en charge la capacité de charge 4C, ce qui permet d'atteindre une autonomie de 240 km en seulement 15 minutes, améliorant ainsi de manière significative l'efficacité opérationnelle.

La batterie LFP 324 Ah à longue durée de vie est conçue pour les scénarios de transport à haute intensité, prolongeant la durée de vie de la batterie jusqu'à 10 ans ou 1,5 million de kilomètres.

REPT BATTERO a également dévoilé Pack-F, augmentant la capacité énergétique d'un pack unique à 600 kWh tout en prenant en charge la charge rapide au niveau du mégawatt 1,5C, améliorant ainsi l'efficacité de la charge d'environ 40 %.

REPT BATTERO reste résolue à fournir des solutions plus sûres, plus efficaces et plus durables pour la transition énergétique mondiale.

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