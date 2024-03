Request Finance acquiert Consola Finance pour devenir la plateforme de financement d'entreprise ultime pour les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires

PARIS, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Request Finance est ravie d'annoncer un développement monumental : l'acquisition de Consola Finance. Ce moment marque une expansion importante des capacités de Request Finance, qui lui permet d'ajouter la comptabilité crypto à la plateforme. Cette amélioration vise à mieux servir les professionnels de la finance et les experts-comptables certifiés (CPA) qui traitent des opérations en crypto-monnaies et en monnaies fiduciaires.

Cette acquisition marque un tournant décisif. Consola Finance est réputée pour sa technologie de pointe en matière de comptabilité cryptographique et son engagement unique en faveur d'une précision à 100 % des données.

Jacob Kobler, PDG de Consola, a déclaré : « En accueillant Consola Finance dans la famille Request Finance, la plateforme est prête à fournir une plateforme financière unique tout-en-un. »

Cette intégration vous permet de gérer tout ce qui est crypto et monnaie fiduciaire sur Request Finance : comptes créditeurs, comptes débiteurs, comptabilité, paie, dépenses des employés, paiements en crypto-monnaie et paiements en monnaie fiduciaire dans plus de 170 pays.

Christophe Fonteneau, responsable de la stratégie chez Request Finance, a déclaré : « L'impact est illimité. La confiance accordée à Request Finance par plus de 2 000 entreprises pour réaliser plus de 700 millions de dollars de transactions ne fait que commencer. La synergie entre Request Finance et Consola Finance renforce cette confiance. »

Christophe Lassuyt , PDG de Request Finance, a confirmé : « L'adoption des crypto-monnaies se généralise. Les entreprises adoptent les stablecoins, et nous développons une plateforme adaptée aux crypto-monnaies qui combine les fonctionnalités de Bill.com, Netsuite et Expensify en une solution unique et complète. »

Request Finance offre maintenant une solution complète pour la gestion des opérations financières dans toutes les devises. Que vous réalisiez des décaissements en bitcoins ou en stablecoins ou que vous gériez des dépenses en devises traditionnelles, tout converge vers une plateforme rationalisée et sans tracas.

L'équipe souhaite favoriser l'adoption des crypto-monnaies par les entreprises grâce à une plateforme de financement tout-en-un conforme, sûre et efficace. L'acquisition de Consola Finance est un grand pas en avant dans cette mission. Elle s'inscrit dans notre vision plus large qui consiste à révolutionner les opérations financières pour les entreprises du monde entier.

À propos de Request Finance

Request Finance est la plateforme financière ultime pour les opérations cryptographiques et fiduciaires, qui gère les comptes fournisseurs, les comptes clients, la comptabilité, la paie, les dépenses et les paiements flexibles pour les entreprises.

Les entreprises ont toutes besoin de paiements plus efficaces. C'est pourquoi elles adoptent les crypto/monnaies stables. Request Finance accélère cette adoption en la rendant conforme et efficace. Communiquez avec nous ici

Request Finance est soutenue par Balderton, Xange et Animoca Brands, entre autres. Parmi ses clients figurent The Sandbox, OpenZeppelin et Celo.

À propos de Consola Finance

Consola Finance est à la pointe de la technologie en matière de comptabilité cryptographique et s'engage à assurer une précision de données de 100 %. Communiquez avec l'équipe ici

Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages Request Finance et Consola Finance .

