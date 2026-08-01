resbiotic® vuelve a casa, a Texas: La marca microbioma con sede en Dallas llega en H-E-B

La marca especializada en el microbioma, fundada por médicos y con sede central en Texas, lleva a los estantes de H-E-B de todo el estado su probiótico insignia, resB®, enfocado en el eje intestino-pulmón, y su prebiótico diario, resG prebeet®.

DALLAS, 1 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, resbiotic® (res), la empresa dedicada a la salud del microbioma fundada por médicos y con sede central en Dallas, Texas, anunció el lanzamiento de dos de sus fórmulas respaldadas por la ciencia —el probiótico resB® Lung Support y el prebiótico resG prebeet®— en las tiendas H-E-B de todo Texas.

resbiotic llega a HEB

El fundador y director ejecutivo, el Dr. C. Vivek Lal, inició su amplia trayectoria médica y científica en Texas, en el Centro Médico UT Southwestern, y hoy regresa con una empresa con sede en Dallas cuyos productos ya están disponibles en las tiendas de todo el estado.

El Dr. Lal es un médico con doble certificación de especialidad y científico experto en el microbioma. Lanzó resbiotic como una marca basada en la ciencia del microbioma para desarrollar suplementos respaldados por la investigación y formulados por médicos que ayudan a las personas a llevar una vida más plena y saludable.

«Este lanzamiento es especialmente significativo para nosotros», afirmó el Dr. C. Vivek Lal, fundador y director ejecutivo de resbiotic. «Llevar resB y resG a H-E-B es como volver a casa, ya que nos permite facilitar la ciencia del microbioma, evaluada clínicamente, directamente a nuestros vecinos de todo el estado».

Creado para Texas, desde la raíz

resB es la fórmula insignia de resbiotic, desarrollada por neumólogos y basada en la ciencia patentada por la empresa conocida como «Eje Gut-X» : la premisa de que la microbiota intestinal influye en mucho más que en la simple digestión. resB se enfoca específicamente en el eje intestino-pulmón y utiliza las cepas probióticas patentadas por resbiotic (RSB11®, RSB12® y RSB13®) para respaldar la salud respiratoria desde el interior.

Pocos lugares entienden tan bien la necesidad de un cuidado respiratorio diario como Texas. Desde la temporada del cedro en Hill Country hasta los alérgenos presentes durante todo el año en todo el estado, los texanos enfrentan problemas de sinusitis y congestión estacional casi todos los meses. resB fue formulado para brindar un respaldo diario, científicamente probado, que promueve una respuesta inflamatoria saludable y alivia los síntomas estacionales de sinusitis y congestión, llegando justo antes de la época de mayor congestión por el cedro.

En un estudio clínico sobre resbiotic, los participantes que usaron resB obtuvieron resultados relevantes, entre los que se incluyen:

El 82 % afirmó haber mejorado su calidad de vida

El 72 % notó una mejora en la función pulmonar

resB también ha obtenido reconocimiento a nivel nacional, entre otros, el premio al «Mejor probiótico» otorgado por Global Health & Pharma en 2026 y el premio al «Mejor probiótico para mujeres mayores» otorgado por Women's World en 2025.

Soporte digestivo diario, directamente de la remolacha.

Junto a resB, se presenta resG prebeet Daily Prebiotic, el prebiótico en polvo de resbiotic diseñado para que el apoyo digestivo diario sea simple y agradable. resG combina almidón resistente de papa—que nutre a las bacterias intestinales beneficiosas, como Akkermansia y Bifidobacterium — con polvo de remolacha y vitamina B12 metilada en una deliciosa fórmula con sabor a frutos rojos para promover una digestión regular y saludable.

Mientras que resB representa la ciencia referida al eje intestino-pulmón de resbiotic, resG ofrece a los texanos un punto de partida accesible hacia la salud del microbioma: una cucharada diaria o un sobre individual que se adapta a las rutinas matutinas con la misma facilidad con la que un vaso de té helado se disfruta en un verano texano. resG fue nombrado uno de los «Mejores alimentos para hombres» por la revista Men's Health en 2025.

¡Ya puedes encontrar resbiotic en tu tienda H-E-B más cercana! Encuentra tu tienda más cercana en www.resbiotic.com/pages/retail

Para obtener más información sobre resbiotic, visita https://resbiotic.com/ y síguenos en Instagram (@resbiotic), Facebook (resbiotic) y TikTok (@resbiotic).

Acerca de Resbiotic Nutrition, Inc. («resbiotic» o «res»): Fundada por el Dr. C. Vivek Lal, médico, científico y empresario, resbiotic ofrece a los consumidores globales suplementos dietéticos y herramientas de diagnóstico formulados por médicos. La marca aprovecha el potencial de los prebióticos, probióticos, postbióticos y extractos botánicos bioactivos para combatir afecciones crónicas y promover un bienestar proactivo. Con origen en el ámbito académico, la compañía se asienta sobre los pilares de la integridad científica y la investigación traslacional, respaldada por un equipo directivo que reúne a científicos de primer nivel y profesionales con amplia experiencia en el sector para ofrecer innovaciones basadas en evidencia para la salud del consumidor. Sus fórmulas de microbioma de mayor relevancia se desarrollan mediante una rigurosa investigación científica y ensayos clínicos del producto final para brindar beneficios integrales a través del eje Gut-X.

Contacto para la prensa: [email protected]

FUENTE Resbiotic Nutrition, Inc.