resbiotic® lanza una prueba de salud intestinal en asociación con Tiny Health: una prueba avanzada de microbioma en el hogar que mapea lo que realmente impulsa su salud

La compañía de microbiomas desarrollada por médicos se expande más allá de los suplementos con una prueba de salud intestinal de precisión y una hoja de ruta personalizada sobre qué hacer a continuación

DALLAS, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- resbiotic® (res), una empresa líder en salud de microbiomas desarrollada por médicos, anunció hoy el lanzamiento de la prueba de salud intestinal resbiotic en el hogar en asociación con Tiny Health, una plataforma de microbiomas de precisión que ofrece una imagen completa de la salud intestinal, y un plan claro y personalizado para mejorarla.

resbiotic lanza una prueba avanzada de salud intestinal en el hogar, que brinda información sobre el microbioma a nivel de investigación directamente a los consumidores

Tiny Health (PRNewsfoto/Resbiotic Nutrition, Inc.) Prueba intestinal (PRNewsfoto/Resbiotic Nutrition, Inc.)

La prueba de salud intestinal resbiotic utiliza la secuenciación metagenómica de escopeta, el mismo método estándar de oro utilizado en los principales entornos de investigación académica y clínica, para generar un análisis detallado del microbioma intestinal a partir de una muestra de heces caseras simple y sin complicaciones. Los resultados se procesan en un laboratorio certificado por CLIA y Cap y se entregan en un plazo de 3 a 4 semanas, junto con un informe de salud intestinal personalizado.

A diferencia de las pantallas de bienestar genéricas, la prueba de salud intestinal resbiotic es profunda. El informe cubre la diversidad del microbioma intestinal, los marcadores de inflamación intestinal, los indicadores de intestino permeable, los niveles de bacterias clave, como Akkermansia y Bifidobacterium, y las señales relacionadas con la función metabólica e inmune, todo organizado en torno al marco Gut-X Axis patentado de resbiotic, que mapea cómo la salud intestinal se comunica e influye en otros sistemas corporales.

"La mayoría de las personas que lidian con síntomas crónicos (hinchazón, fatiga, niebla cerebral, desafíos metabólicos) nunca obtienen una visión real de lo que está sucediendo en su intestino", dijo el Dr. C. Vivek Lal, médico doblemente certificado, director ejecutivo y fundador de resbiotic. "La prueba de salud intestinal resbiotic cambia eso. Proporciona a las personas la misma calidad de datos de microbioma que utilizan los investigadores y los médicos, junto con una interpretación guiada por especialistas y un siguiente paso concreto. Así es como debería funcionar la salud intestinal, no adivinando, no suplementos genéricos, sino sabiendo ".

Creada para la acción, no solo para la comprensión

La prueba de salud intestinal resbiotic está diseñada no como una curiosidad independiente, sino como el punto de partida de un protocolo de salud personalizado. Cada prueba incluye un informe personalizado con recomendaciones prácticas, incluidas las fórmulas de resbiotic que pueden ser más relevantes en función de lo que muestran los datos.

La prueba es elegible para HSA/FSA, se envía directamente al consumidor y no requiere visita clínica. Los resultados se entregan a través de un informe claro y procesable con una cadencia de repetición de prueba recomendada de cada 60 a 90 días para realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

"El microbioma intestinal es una de las ventanas más importantes hacia la salud humana, y durante demasiado tiempo ha sido inaccesible para las personas que más lo necesitan", dijo Cheryl Sew Hoy, directora ejecutiva y fundadora de Tiny Health. "Tiny Health y resbiotic comparten el mismo compromiso con la ciencia rigurosa, y juntos, podemos brindar a las personas una imagen real de lo que está sucediendo en sus intestinos y un camino concreto para actuar en consecuencia. Así es como la salud del microbioma pasa del laboratorio a la vida cotidiana ".

La ciencia detrás de la prueba

La prueba de salud intestinal resbiotic se basa en el mismo enfoque basado en la evidencia que sustenta la línea de suplementos de la empresa. Las cepas patentadas de resbiotic, RSB11 ®, RSB12 ® yRSB13 ®, surgieron de la investigación de microbiomas financiada por los NIH, y las fórmulas de suplementos de la compañía se han validado en estudios clínicos a nivel de producto. La prueba de salud intestinal resbiótic aporta ese mismo rigor científico al lado de la evaluación, brindando a los consumidores acceso a información previamente disponible solo en entornos de investigación o clínicos.

Sobre la base del éxito de sus fórmulas emblemáticas, incluidas resB®,resM®,resW®,resG®, y resO®, la prueba de salud intestinal resbiotic extiende el enfoque Gut-X Axis de la compañía a las pruebas de bienestar, conectando los datos intestinales directamente con la suplementación específica basada en la evidencia.

Entre las características fundamentales del prueba de salud intestinal resbiotic, se incluyen las siguientes:

Secuenciación metagenómica de escopeta para una cobertura integral a nivel de especie

Procesamiento de laboratorio certificado por CLIA y Cap

Resultados en aproximadamente 3–4 semanas

Informe de microbioma personalizado que incluye puntaje de diversidad, marcadores de inflamación, señales de aumento de la permeabilidad intestinal y abundancia de bacterias clave

Elegible para HSA/FSA

Colección en casa sin complicaciones

La prueba de salud intestinal de resbiotic ya está disponible en resbiotic.com.

Para obtener más información sobre resbiotic,visite https://resbiotic.com/ y síganos en Instagram (@resbiotic), Facebook (resbiotic) y TikTok (@resbiotic).

Acerca de Resbiotic Nutrition, Inc. ("resbiotic" o "res"): Fundada por el médico, científico y empresario Dr. C. Vivek Lal, resbiotic ofrece suplementos dietéticos y diagnósticos formulados por médicos a los consumidores globales, aprovechando el poder de los prebióticos, probióticos, posbióticos y productos botánicos bioactivos para vencer las luchas crónicas y promover el bienestar proactivo. Al surgir de los pasillos de la academia, la empresa se basa en la integridad científica y la investigación traslacional, con un equipo de liderazgo que une a científicos de clase mundial y operadores comprobados de la industria para ofrecer innovaciones basadas en la evidencia en la salud del consumidor. Sus fórmulas emblemáticas de microbioma se desarrollan con rigurosas investigaciones científicas y pruebas clínicas a nivel de producto para proporcionar beneficios para la salud en varios sistemas corporales a través del Gut-X Axis.

Acerca de Tiny Health: Tiny Health está avanzando en la salud de por vida, desde los primeros 1000 días hasta el último, y aborda las enfermedades crónicas a través de la ciencia del microbioma de precisión. Fundada en 2020 y desarrollada por científicos y médicos de microbiomas, su plataforma de pruebas revela si su microbioma tiende a la resiliencia o los desequilibrios utilizando metagenómica de escopeta, IA patentada y uno de los conjuntos de datos longitudinales más grandes del mundo. Con la confianza de familias y profesionales de la salud por igual, sus pruebas intestinales y vaginales respaldadas por la investigación están redefiniendo el microbioma como piedra angular de la salud personalizada en cada etapa de la vida. Obtenga más información en tinyhealth.com y poweredbytiny.com.

Contacto para la prensa : [email protected]

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FUENTE Resbiotic Nutrition, Inc.