Research Center of America Empieza a Reclutar Trabajadores saludables para el estudio clínico de Investigaciones para Covid-19

Moderna (comunicado de prensa del 27 de julio):

"El protocolo del estudio de Fase 3 sigue las pautas de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sobre el diseño de investigaciones clínicas para estudios de vacunas para COVID-19. Se espera que el estudio aleatorizado, controlado con placebo, incluya aproximadamente 30,000 participantes en los Estados Unidos, investigando una dosis de mRNA-1273 de 100 µg. El objetivo principal será la prevención de la enfermedad sintomática de COVID-19. El objetivo secundario incluye la prevención de la enfermedad grave a causa del virus COVID-19 (definido por la necesidad de hospitalización) y la prevención de la infección por SARS-CoV-2 independientemente de la sintomatología. El SARS-CoV-2 es el virus que causa COVID-19.

El análisis de eficacia primario del estudio de Fase 3 será un análisis basado en eventos, específicamente en el número de participantes con la enfermedad sintomática de COVID-19. Para garantizar la seguridad y el monitoreo continuo de los participantes en el estudio, los datos serán revisados por una Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad independiente organizada por el NIAID a lo largo del estudio. El identificador de clínicotrials.gov es NCT04470427".

Research Centers of America se siente honrado y emocionado de comenzar este proceso y ser parte de la lucha contra el Coronavirus, que ha afectado dramáticamente a el mundo entero. RCA está utilizando todos los canales y medios a su disposición para informar e involucrar a la comunidad en esta misión importante.

El Director Médico de Research Centers of Amerca (RCA), Dr. Howard Schwartz, se reunió con varios canales de noticias y también formó parte de una conferencia con el vicepresidente Mike Pence, líderes escolares, y miembros de la Facultad de Medicina Miller, junto con varios otros investigadores trabajando juntos para terminar la batalla en contra del Coronavirus.

"Hoy es un día de esperanza", concluyó Pence. "Hoy es un día de promesa. Si todos seguimos haciendo todo lo posible, llegaremos al día en el que dejemos atrás el coronavirus".

Acerca de RCA:

RCA es una compañía de investigaciones independiente que se especializa en la realización de estudios para vacunas de fase I-IV del SNC para compañías farmacéuticas y biotecnológicas. En RCA estamos comprometidos a brindar ciencia sólida y aplicar una estricta adherencia a GCP / ICH. De la misma manera estamos comprometidos a capacitar de acuerdo con el Código de Regulaciones Federales de la FDA. Comprometidos con la integridad y la calidad de nuestro trabajo, RCA ofrece resultados precisos y tiene como objetivo superar nuestras metas en los avances médicos.

Los miembros del equipo de RCA han sido líderes en la industria de ensayos clínicos durante los últimos 25 años, ejecutando con éxito más de 1000 estudios de investigaciones en múltiples áreas terapéuticas. Dr. Schwartz ha realizado aproximadamente 250 estudios clínicos de vacunas. A lo largo de los años, el equipo clínico, se ha dedicado a ser un sitio de investigaciones clínicas verdaderamente excepcional, de clase primera, e independiente. Esta reputación solida es precisamente la cual distingue a RCA del estándar.

Research Centers of America - DESCUBRIENDO NUEVOS TRATAMIENTOS Y CAMBIANDO VIDAS.

