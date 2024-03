Réseau central intelligent 5.5G : vers un nouvel avenir pour des communications intelligentes

BARCELONE, Espagne, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du premier jour du MWC Barcelona 2024 qui s'est tenu récemment, Leo Ma, vice-président de la ligne de produits Cloud Core Network de Huawei, a prononcé un discours captivant lors du 5.5G Core Summit. Dans son discours, il a décrit les progrès extraordinaires du réseau central intelligent 5.5G et son influence considérable sur les futures technologies de communication, et a souligné le rôle clé de l'intelligence des services, des réseaux et de l'exploitation et de la maintenance dans l'évolution de l'industrie des communications. Leo a déclaré que « le réseau central intelligent 5.5G intègre l'intelligence des services, des réseaux et de l'exploitation et de la maintenance. Il aide les opérateurs à faire face à l'évolution des utilisateurs, des services, des modèles de communication et des réseaux, ainsi qu'à reconstruire l'entrée des services, à redéfinir les modèles commerciaux et à remodeler les approches O&M basées sur l'informatique cloud. »

L'intelligence des services rétablit l'accès aux services pour les opérateurs

Avec le développement des technologies de l'intelligence et l'introduction d'un plus grand nombre d'appareils de réalité étendue (XR), les communications monomodales ont évolué vers des communications multimodales. New Calling, inauguré par l'intelligence des services, a été déployé dans 31 provinces chinoises après avoir été lancé l'année dernière, et dessert actuellement jusqu'à 50 millions d'utilisateurs. Tout au long de son déploiement, de nombreux services innovants ont été commercialisés, tels que l'appel vocal visualisé, la traduction en temps réel et l'appel ludique. Ces services permettent aux utilisateurs d'échanger des données multimodales, y compris des conversions de la parole en texte, de la parole en image et du geste en animation. Outre ces expériences inédites, l'intelligence des services aide également les opérateurs à reconstruire l'entrée des services, en transformant les opérations exclusivement vocales en opérations de contenu et en transformant les appels vocaux et vidéo en communications multimodales pour prendre en charge les applications XR immersives. Huawei poursuit son effort d'innovation rapide avec le lancement d'avatars pilotés par la voix, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs propres avatars en fonction du rendu en temps réel. Dans un avenir proche, les entreprises pourront également personnaliser des ambassadeurs virtuels pour promouvoir leurs marques.

L'intelligence des réseaux redéfinit les modèles commerciaux

Trois lacunes techniques empêchent les opérateurs de monétiser l'expérience sur les réseaux MBB : l'expérience de service ne peut pas être évaluée, les services ne peuvent pas être optimisés de manière dynamique et les opérations ne sont pas en boucle fermée. Pour combler ces lacunes, Huawei a proposé le concept d'évaluation, d'optimisation et de monétisation (A.O.M) et l'a mis en œuvre par le biais de la solution Intelligent Personalized Experience (IPE). Évaluation : les expériences de service peuvent être évaluées en temps réel, ce qui constitue la base de la monétisation de l'expérience. Optimisation : les expériences de service peuvent être optimisées de manière dynamique, ce qui permet de maximiser l'efficacité du réseau. Monétisation : après l'exécution d'une garantie, un rapport d'expérience est immédiatement envoyé à l'utilisateur, afin qu'il puisse facilement identifier les effets de la garantie. L'intelligence du réseau que permet actuellement le concept A.O.M. aide les opérateurs à obtenir une monétisation différenciée de l'expérience. Il ne s'agit pas d'une simple innovation technologique, mais plutôt d'une mise à niveau globale des concepts et modèles commerciaux des opérateurs, ainsi que d'une refonte des modèles commerciaux.

L'intelligence O&M remodèle les approches O&M basées sur l'informatique en nuage

L'intelligence O&M devient la clé d'une exploitation efficace des réseaux de télécommunications, entraînant l'évolution du déploiement automatique vers la fourniture automatique de bout en bout, puis vers l'O&M basée sur des règles et de grands modèles. L'assistant numérique et l'expert numérique (DAE) s'appuient sur une telle approche innovante et intelligente de l'exploitation et de la maintenance. En permettant la visualisation d'une topologie sur l'interface graphique et en exploitant ses forces dans un grand modèle multimodal, le DAE se plonge dans les flux de travail O&M de base. Prenons l'exemple de la surveillance et du dépannage des problèmes de réseau, tels que les défauts de liaison, de ressources en nuage ou de licence. Une fois que l'assistant numérique a détecté les pannes, l'expert numérique peut les analyser. À l'avenir, le dépannage devrait être davantage automatisé. Sur un site FOA (pour le POC) d'un opérateur en Chine, le DAE aide à résoudre 80 % des problèmes, ce qui permet d'économiser 750 jours-personnes par mois.

Le lancement du réseau central intelligent 5.5G marque non seulement un bond en avant dans les capacités techniques, mais aussi un grand pas pour l'ensemble du secteur des communications qui s'oriente vers des services intelligents, efficaces et personnalisés. Au fur et à mesure que le réseau central 5.5G se développe et s'étend à d'autres scénarios, il rendra le réseau de communications plus intelligent, plus fiable et plus efficace, ce qui permettra aux utilisateurs de vivre de nouvelles expériences de communication et ouvrira de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles possibilités de croissance pour les opérateurs.

