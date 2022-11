Resecurity reconnu par Frost & Sullivan comme un leader sur le marché du renseignement sur les cybermenaces

LOS ANGELES, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Resecurity, Inc. (USA), une société de cybersécurité basée à Los Angeles qui protège les principaux géants du Fortune 500 dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que Frost & Sullivan a reconnu la société dans son rapport « Global Threat Intelligence Platforms Market 2022 ». Le rapport de Frost & Sullivan détaille l'étude de marché de l'organisation, identifiant les tendances du marché et les principaux vendeurs et outils sur le marché. L'inclusion dans ce rapport est une étape importante pour Resecurity®, car cette reconnaissance valide la position de la société en tant que fournisseur de premier plan dans ce domaine.

Frost & Sullivan a spécifiquement mis en avant l'équipe HUNTER™ de Resecurity, qui se consacre à la recherche et à la veille permanentes. L'équipe HUNTER™ recherche et suit activement les évolutions du paysage des menaces, fournissant aux clients les renseignements les plus pertinents et les plus actuels sur les cybermenaces. Cela a conduit Frost & Sullivan à reconnaître le taux de croissance élevé de Resecurity et son taux de rétention des clients de 100 % d'une année sur l'autre.

« Resecurity a affiché des taux de croissance impressionnants au cours des trois dernières années. Sa stratégie de croissance est fondée sur une approche de "portée et accès" en matière de renseignement sur les menaces, ainsi que sur la capacité de l'entreprise à fournir une visibilité sur les domaines qui comptent vraiment pour les clients. Cette stratégie s'inscrit dans la vision de Resecurity, qui consiste à réimaginer les opérations de cybersécurité. » Clara Dello Russo, analyste de recherche senior, Sécurité Frost & Sullivan.

Resecurity sert des clients de divers secteurs d'activité et a une portée mondiale. Les organisations du monde entier s'appuient sur la plateforme de renseignement sur les cybermenaces de Resecurity pour analyser les renseignements les plus récents sur les menaces et les corréler avec leur propre profil de risque et leur environnement. Associé aux autres offres de Resecurity, telles que la protection contre les risques numériques (DRP), Resecurity est bien placé pour devenir un guichet unique pour les solutions intégrées de renseignement sur les menaces.

« Resecurity est ravie d'être incluse dans le rapport de Frost & Sullivan sur le marché des TIP (Threat Intelligence Platform) pour 2022. L'étendue de ce rapport confirme ce que nos clients savent déjà, à savoir que Resecurity est l'un des meilleurs fournisseurs de solutions de renseignements sur les menaces du marché », a déclaré Gene Yoo, PDG de Resecurity.

L'exposition dans le rapport de Frost & Sullivan va probablement étendre la portée de Resecurity dans le secteur, car de nombreuses organisations se tournent vers Frost & Sullivan pour des études de marché et des renseignements. Prêt à se développer davantage, Resecurity a une portée mondiale avec des partenaires dans des pays du monde entier engagés dans la vente et la promotion de leurs solutions de renseignement sur les menaces.

Le marché du renseignement sur les cybermenaces est particulièrement pertinent, car le paysage des menaces se complexifie et les acteurs de la menace deviennent plus sophistiqués. Les organisations ont pour mission de se protéger contre les menaces anciennes et dépassées, ainsi que contre les menaces nouvelles et émergentes. Les renseignements exploitables sont essentiels pour rester au fait des tactiques utilisées par les acteurs de la menace dans l'ensemble du paysage de la menace.

À propos de Resecurity

Resecurity® est une entreprise de cybersécurité qui propose une plateforme unifiée pour la protection des terminaux, la gestion des risques et les renseignements sur les cybermenaces. Connus pour fournir les meilleures solutions de renseignement fondées sur les données, les services et les plateformes de Resecurity sont axés sur l'identification précoce des violations de données et la protection complète contre les risques de cybersécurité. Fondée en 2016, la société a été reconnue au niveau mondial comme l'une des entreprises de cybersécurité les plus innovantes, avec pour seule mission de permettre aux organisations de lutter contre les cybermenaces, quel que soit leur degré de sophistication. Plus récemment, Resecurity a été classée parmi les 10 entreprises privées de cybersécurité à la croissance la plus rapide de Los Angeles, en Californie, par Inc. Magazine. Un membre officiel d'Infragard, AFCEA, NDIA, SIA et FS-ISAC. Pour en savoir plus sur Resecurity, visitez le site : https://resecurity.com .

