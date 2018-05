Reservas aumentam em 80% após pousada contratar internet via satélite da HUGHES

"Para utilizar a internet, mesmo do celular, nossos hóspedes precisavam ir até o centro da cidade. Agora, com a internet via satélite da HughesNet, tivemos um ganho significativo de satisfação de nossos clientes e dos próprios funcionários, além de um aumento expressivo no número de reservas", diz Marli. "Não tínhamos comunicação eficiente antes, praticamente ficávamos isolados", reforça.

Agora, a solicitação é feita 100% online, e a equipe em Urubici tem o controle total das reservas efetuadas e pode responder a seus hóspedes em tempo real. Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil, ressalta que a HughesNet possibilita levar serviços de internet banda larga para lugares mal atendidos, e isso ajudou na inclusão digital de grande parte da área rural.

A comunicação no local possibilitou até mesmo que os pagamentos passassem a ser feitos por meio de cartões de débito e crédito, o que antes não era possível e limitava as transações financeiras apenas a dinheiro ou pagamento antecipado.

"Para nós, é gratificante poder oferecer nosso serviço de banda larga via satélite HughesNet para locais onde nenhum outro provedor chega, como fazendas, sítios, pousadas e vilarejos distantes das grandes cidades. Além de levar comunicação a lugares afastados, ajudamos no desenvolvimento e crescimento de muitos negócios, como no caso da pousada Chuá-Chuá. Onde as outras tecnologias não conseguem atender, conseguimos chegar com a internet via satélite e oferecer um serviço de qualidade a custos competitivos", conclui o executivo.

Hoje, a empresa cobre cerca de 4 mil cidades com o serviço HughesNet e, ainda em 2018, ampliará a cobertura em mais mil cidade, chegando a cobrir até 90% da população de todo o território brasileiro.

Informações para a imprensa – HUGHES

RP1 Comunicação

Diana Carvalho – dianacarvalho@rp1.com.br

Luciana Lima – lucianalima@rp1.com.br

Amanda Geroldo – amandageroldo@rp1.com.br

RP1 Comunicação

Tel.: 11 5501-4655 | 5102-4146

www.rp1.com.br

FONTE Hughes

SOURCE Hughes

Related Links

http://www.rp1.com.br