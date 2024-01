Resilience étend sa solution de gestion des cyber-risques à des clients internationaux dont le chiffre d'affaires s'élève à 10 milliards de dollars

Le succès de la souscription et la croissance de l'entreprise favorisent l'expansion vers certaines des catégories de cyber-risques les plus importantes et les plus complexes

SAN FRANCISCO, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Resilience, l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des cyber-risques, a élargi son pouvoir de souscription pour servir de grandes entreprises internationales dont le chiffre d'affaires annuel peut atteindre 10 milliards de dollars. Ces pouvoirs élargis viennent après une solide année de croissance tout en atteignant un ratio de perte en tête du secteur, ce qui reflète le succès de la défense des clients contre les cyber-incidents coûteux. Jusqu'en 2023, moins de 5 % des clients de Resilience ont déposé une réclamation dans le domaine de l'informatique et ont fait preuve d'une résilience considérablement améliorée face aux tentatives d'extorsion.

« Plus important que la croissance qu'il apporte, ce pouvoir de souscription élargi est la validation que notre modèle rend les clients beaucoup plus sûrs, a déclaré Vishaal "V8" Hariprasad, co-fondateur et PDG de Resilience. Fondamentalement, le secteur de l'assurance est organisé autour d'une « souscription ponctuelle unique » avec un état d'esprit « post-incident ». Lorsqu'il y a une perte et une réclamation, l'assurance réagit. Le modèle de Resilience est tout à fait différent : il offre une évaluation continue des risques, une ingénierie des risques et une recherche permanente des menaces, ainsi qu'une surveillance de la vulnérabilité et de l'exposition afin d'aider à prévenir l'incident dès le départ. »

Depuis sa création en 2016, Resilience n'a cessé d'augmenter la taille de ses clients, proposant au départ sa solution de gestion des cyber-risques aux comptes du marché intermédiaire et désormais aux grandes entreprises. Récemment, Resilience a élargi sa clientèle à certains des cyber-risques les plus importants et les plus complexes au monde.

« Depuis que nous avons commencé à souscrire des affaires, nous avons été nommés coverholder du Lloyd's, nous avons lancé une captive, nous nous sommes étendus à l'international, et notre solution innovante de cyber-risques a conduit à un ratio de perte en tête du secteur, a déclaré Mario Vitale, président de Resilience. Cette augmentation du pouvoir de souscription reflète notre approche en matière de cyber-sécurité, différente de la façon dont le marché traditionnel aborde cette catégorie de risque unique. »

« Les commentaires que nous avons reçus des courtiers et des clients sont révélateurs. Collectivement, nos clients ont beaucoup moins de réclamations que la moyenne du marché : nous avons obtenu un Net Promoter Score de 77, dépassant la moyenne du secteur de l'assurance qui est de 55 (institut Qualtrics XM), a déclaré CJ Pruzinsky, responsable mondial de la souscription chez Resilience. Nos équipes de souscription et de sécurité ont de solides expériences dans le soutien de nos clients, et nous sommes très heureux d'apporter ce même niveau de valeur à ce segment du marché. »

« Resilience est un partenaire stratégique pour Intact Insurance Specialty Solutions et, en travaillant à ses côtés, nous apportons des solutions de sécurité vitales à nos courtiers et clients spécialisés, a déclaré T. Michael Miller, PDG de Global Specialty Lines chez Intact. Nous sommes heureux de constater ses progrès constants et sa capacité à apporter son expertise approfondie en matière des cyber-risques et ses solutions sur le marché. »

Chez Resilience, votre risque est notre risque. C'est pourquoi nous offrons une solution contre les cyber-risques complète qui offre une visibilité sur vos risques, un plan pour les résoudre, une couverture pour protéger votre entreprise et un soutien pour vous permettre de rester en tête.

À propos de Resilience

Resilience est la société de solutions contre les cyber-risques qui a pour mission d'aider à rendre le monde cyber-résilient. Fondée en 2016 par des experts des plus hauts échelons de la communauté militaire et du renseignement des États-Unis, et accompagnée d'éminents dirigeants et innovateurs des secteurs de l'assurance et de la technologie, Resilience aide les responsables de la sécurité financière, des risques et de l'information à améliorer sans cesse la cyber-résilience de leurs organisations en associant la couverture d'une cyber-assurance à une visibilité avancée en matière de cyber-sécurité et à un plan partagé pour renforcer la cyber-hygiène exploitable.

Resilience est fière d'être soutenue par des sociétés d'investissement en technologie de premier plan, notamment General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Intact Ventures, Founders Fund, CRV et Shield Capital. Ayant son siège social à San Francisco, l'équipe de Resilience est dispersée dans le monde entier, avec des bureaux à New York, Chicago, Baltimore, Toronto, Londres et Dublin. Resilience offre une couverture d'assurance par l'intermédiaire de son agence d'assurance agréée et désignée, ainsi que des services de sécurité par l'intermédiaire de son équipe d'experts en sécurité. Les clients des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Europe peuvent s'adresser à Resilience par l'intermédiaire de tous ses courtiers partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://link.edgepilot.com/s/fb8a485f/JgLEkROJdUiV9AIT97ZnEg?u=http://www.cyberresilience.com/.

