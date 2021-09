Resonance Consultancy divulga as melhores cidades do mundo

NOVA YORK, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Resonance é um consultor líder em turismo, setor imobiliário e desenvolvimento econômico e seus rankings de Melhores Cidades quantificam e avaliam a qualidade relativa do lugar, a reputação e a identidade competitiva das principais cidades do mundo com populações metropolitanas de mais de um milhão de habitantes. É considerado o ranking das cidades mais completo do mundo, com base em uma metodologia original, que analisa as principais estatísticas, bem como os comentários gerados pelos usuários e a atividade on-line em canais como Google, Facebook e Instagram.