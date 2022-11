A consultoria global em marcas de lugares anunciou hoje as 100 cidades com melhor desempenho do mundo em seu relatório anual World's Best Cities Report.

NOVA YORK, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Resonance é uma consultora líder em turismo, imóveis e desenvolvimento econômico, e suas classificações Best Cities quantificam e avaliam a qualidade relativa do lugar, a reputação e a identidade competitiva das principais cidades do mundo com populações metropolitanas de mais de um milhão de habitantes. Suas classificações de cidades são consideradas as mais completas do mundo e são baseadas em uma metodologia original, que analisa as principais estatísticas, bem como os comentários gerados pelos usuários e a atividade on-line em canais como Google, Facebook e Instagram.

Resonance Consultancy divulga The 2023 World's Best Cities (CNW Group/Resonance Consultancy Ltd.)

Acesse o relatório 2023 World's Best Cities Report e todos os 100 perfis de cidades em WorldsBestCities.com.

Saiba mais sobre a Resonance Consultancy em ResonanceCo.com.

"A classificação World's Best Cities avalia o desempenho geral de mais de 250 cidades do mundo com base em uma ampla variedade de medidas para identificar os 100 melhores lugares para morar, visitar e investir", comentou Chris Fair, presidente e CEO da Resonance.

As classificações gerais Best Cities são determinadas por meio da análise do desempenho de cada cidade em relação a diversos fatores que historicamente têm demonstrado correlações positivas com a atração de empregos, investimentos e/ou visitantes para as cidades.

Segundo o desempenho de cada cidade nos 24 fatores analisados, as World's Best Cities de 2023 são:

Honorary World's Best City: Kiev, Ucrânia

Londres, Inglaterra Paris , França Nova York , EUA Tóquio, Japão Dubai , Emirados Árabes Unidos Barcelona , Espanha Roma , Itália Madri, Espanha Singapura, República de Singapura Amsterdã, Holanda

A classificação completa está disponível em WorldsBestCities.com.

Sobre a Resonance Consultancy

A Resonance é uma consultoria global de placemakers estratégicos e criativos. Como uma consultoria líder em imóveis, turismo e desenvolvimento econômico, a Resonance combina experiência em pesquisa, estratégia, marca e comunicações para tornar os destinos, as cidades e os desenvolvimentos mais valiosos e vibrantes. ResonanceCo.com

Sobre a World's Best Cities

A Best Cities concentra a classificação exclusiva da Resonance dos principais destinos urbanos do mundo. Os dados são utilizados pelos principais meios de comunicação, e a Bloomberg os considera "o estudo mais abrangente desse tipo; ele identifica as cidades que são mais desejáveis para os moradores, visitantes e empresários, em vez de simplesmente considerar a qualidade de vida ou o apelo turístico". WorldsBestCities.com | #BestCities

