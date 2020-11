Resonetics acquiert les activités médicales de Hutchinson Technology, Inc.

Ajout de l'usinage photochimique, du formage des métaux et de la technologie de capteur pour les dispositifs chirurgicaux peu invasifs

NASHUA, New Hampshire, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Resonetics a annoncé aujourd'hui avoir acquis les activités médicales de Hutchinson Technology, Inc. (HTI). L'entreprise médicale HTI, basée à Hutchinson dans le Minnesota, a mis au point un certain nombre de procédés de fabrication exclusifs afin de fabriquer et d'assembler des composants métalliques à tolérance serrée pour des dispositifs de pointe utilisés pour suturer des vaisseaux dans de nombreux types de chirurgie. L'entreprise dispose de procédés de pointe lui permettant de graver chimiquement des lames, de créer des éléments céramiques sur des substrats métalliques et de fabriquer des capteurs électromécaniques miniaturisés. Ces derniers peuvent être utilisés en chirurgie conventionnelle et robotisée et avec des dispositifs automatisés dans le but de fournir un retour en temps réel aux chirurgiens ainsi que d'authentifier la configuration et l'utilisation appropriées dans le bloc opératoire.

« Nous nous réjouissons d'ajouter une gamme de procédés de fabrication innovants développés au fil des décennies par HTI Medical, a déclaré Tom Burns, PDG de Resonetics. De tels procédés améliorent les performances des produits tout en réduisant les coûts de fabrication. À l'avenir, la capacité d'intégrer des composants mécaniques et électroniques dans un ensemble miniaturisé permettra à nos clients d'élargir l'adoption de nouveaux dispositifs automatisés passionnants et de faire progresser la robotique chirurgicale en vue d'augmenter le niveau de précision, de réduire le nombre d'erreurs humaines et d'améliorer les résultats pour les patients. » Resonetics a signé un bail à long terme d'environ 12 000 m2 dans les installations de Hutchinson dans le Minnesota et profitera d'un personnel permanent de près de 150 ingénieurs, techniciens et associés qualifiés.

À propos de Resonetics

Fondée en 1987, Resonetics est une société pionnière de la microfabrication et offre des services de fabrication sous contrat au secteur des sciences de la vie. Resonetics est un leader dans le traitement au laser, la rectification sans centre, le traitement au nitinol, la fabrication de tubes en acier inoxydable à paroi mince, le formage de métaux précieux et d'autres services d'usinage essentiels. Avec sept laboratoires de développement d'applications Lightspeed situés stratégiquement pour servir les entreprises de technologie médicale (MedTech) du monde entier, Resonetics s'appuie sur la qualité, la vitesse et l'innovation pour offrir la meilleure valeur avec une approche centrée sur le client. La société est certifiée ISO 13485:2016 et possède des installations aux États-Unis, au Costa Rica, en Israël et en Suisse. Resonetics appartient à Regatta Medical, une société de portefeuille détenue par GTCR. Pour en savoir plus, consultez le site www.resonetics.com.

À propos de GTCR et Regatta Medical

Fondée en 1980, GTCR est une société d'investissements privée de premier plan axée sur l'investissement dans des sociétés en croissance au sein des secteurs des services de développement commercial, de la technologie, des médias et des télécommunications, des soins de santé et des services financiers. La société, basée à Chicago, a lancé The Leaders Strategy™, a trouvé et a établi des partenariats avec des dirigeants dans des domaines clés afin d'identifier, d'acquérir et de développer des entreprises leaders du marché grâce à des acquisitions transformationnelles et à une croissance organique. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 18 milliards de dollars dans plus de 200 entreprises. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.gtcr.com. Regatta Medical a été créée en avril 2017 dans le cadre d'un partenariat entre Robert (Chip) Hance, Mark Weishaar et GTCR. Regatta Medical a pour mission de développer une entreprise de premier plan dans le secteur des dispositifs médicaux en acquérant des entreprises de produits et des services médicaux exceptionnels. Pour obtenir plus d'informations sur Regatta Medical, veuillez consulter le site www.regattamedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/708857/Resonetics_Logo.jpg

Related Links

http://www.resonetics.com



SOURCE Resonetics