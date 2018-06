Resonetics fait part de l'acquisition de Medelec

« Nous sommes très enthousiastes que l'équipe de Medelec rejoigne Resonetics. Marc et Sandra Butty ont établi une réputation de qualité et de précision très forte dans le secteur de la technologie médicale. Ils ont également fait des investissements significatifs dans la technologie en complément de leurs décennies d'expertise, » a souligné Tom Burns, président-directeur général de Resonetics.

« Sandra et moi-même estimions que le moment était venu de trouver un partenaire comme Resonetics qui pourrait nous aider à étendre l'entreprise plus loin, à une échelle mondiale, » a commenté Marc Butty, président de Medelec. « Nombreuses sont les synergies entre les deux sociétés et nous avons la conviction que nos clients bénéficieront de la combinaison de nos ressources et de nos capacités. » Medelec continuera à fonctionner sous le nom de Medelec jusqu'au 1er octobre afin de donner à la clientèle un délai suffisant, puis elle deviendra Resonetics Switzerland. La direction de Marc et de Sandra sera maintenue tandis que des ressources supplémentaires s'ajouteront aux opérations en Suisse afin de prendre en compte la croissance à venir et d'adjoindre des services dédiés de prototypes en assistance à des délais d'exécution rapides pour la clientèle de R et D.

Resonetics a elle-même été acquise en février 2018 par GTCR par le biais de sa société de portefeuille, Regatta Medical. Chip Hance, président exécutif de Resonetics a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes d'établir notre présence en Europe et d'ajouter la fabrication de tubes comme compétence essentielle. Medelec représente un patrimoine dont elle est fière et nous sommes impatients de poursuivre dans cette voie chez Resonetics. »

À propos de Resonetics

Fondée en 1987, Resonetics est une société pionnière de la microfabrication par laser et elle offre ses services de fabrication sous contrat au secteur des sciences de la vie. Resonetics conçoit, construit et intègre ses propres postes de travail afin de résoudre des défis de fabrication complexe et dans ce but a investi abondamment dans des technologies d'avant-garde. L'association de systèmes laser à la pointe du progrès et de l'effectif important de son équipe technique innovante permet à Resonetics de créer des partenariats avec ses clients et de proposer des solutions gagnantes, répondant à toutes les exigences au point de vue technique, qualité et rentabilité. En apprendre davantage sur www.resonetics.com.

À propos de GTCR

Fondée en 1980, GTCR est une firme de premier plan dans le domaine des fonds privés, se concentrant sur l'investissement dans des sociétés en croissance tournées vers les services de développement commercial, la technologie, les médias et télécommunications, les services de santé, et le secteur des services financiers et technologies. Basée à Chicago, la firme a été l'inspiratrice de The Leaders Strategy™, la stratégie des leaders. Celle-ci consiste à découvrir des chefs de file de la gestion dans des domaines clés et créer avec eux des partenariats pour identifier, acquérir et, grâce à une croissance interne et à des acquisitions transformationnelles, établir des sociétés en tête du marché. Depuis ses débuts, GTCR a investi plus de 15 milliards de dollars dans plus de 200 sociétés. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.gtcr.com. Regatta Medical a été constituée en avril 2017 en tant que partenariat entre Robert 'Chip' Hance, Mark Weishaar et GTCR. Regatta Medical s'est donné pour mission de mettre sur pied une société dominante dans l'industrie des appareils médicaux, domaine dans lequel elle fait l'acquisition de produits et entreprises de services exceptionnels. Pour davantage d'informations sur Regatta Medical, veuillez visiter www.regattamedical.com

