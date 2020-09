Respiratory Effectiveness Group: Ausnahmen zur Verwendung von Gesichtsmasken bei Atemwegspatienten sind nicht evidenzbasiert und können einen schweren COVID-19-Verlauf nach sich ziehen

LITTLEPORT, England, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Es hat zahlreiche falsche Gesundheitsnachrichten, Scherze und tendenziöse Informationen über die anhaltende COVID-19-Pandemie gegeben, die über das Internet, in Printmedien und im Fernsehen verbreitet wurden. Manchmal treten jedoch Verwirrung und Fehlinformationen auch über offizielle Kanäle auf. Und das kann schwerwiegende Konsequenzen haben.

Eine davon ist die Ausnahme für Atemwegspatienten, keinen Mund-Nase-Schutz tragen zu müssen, was seit Mai 2020 ansonsten für alle Personen in Innen- und Außenbereich von öffentlichen Räumen vorgeschrieben ist. Die spanischen und britischen Gesetze besagen: „Personen, bei denen Atembeschwerden auftreten, die durch die Verwendung der Maske verschlimmert werden können, und Personen, bei denen die Verwendung aus gesundheitlichen oder behinderten Gründen kontraindiziert ist, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen."

Bei der Respiratory Effectiveness Group (REG unter https://www.regresearchnetwork.org/ ), hat eine unabhängige weltweite Gruppe von Ärzten und Forschern in Spanien, im Vereinigten Königreich und vielen EU-Mitgliedstaaten, den USA, Kanada und Australien unter anderem die verfügbaren Beweise überprüft.

Ein heute im European Respiratory Journal, einer der renommiertesten internationalen Fachzeitschriften für Atemwege, veröffentlichter Artikel (zu finden unter https://doi.org/10.1183/13993003.03325-2020 ) kommt zu dem Ergebnis, dass es keine Beweise dafür gibt, die diese Ausnahme rechtfertigen, und dass Patienten mit einer Atemwegserkrankung in Spanien, im Vereinigten Königreich und anderswo ein hohes Risiko haben, einen schweren Verlauf von COVID-19 zu erleiden. Diese Ausnahme dürfe nicht weiter gelten.

Dr. Joan B. Soriano, medizinischer Epidemiologe an der Atemabteilung des Krankenhauses La Princesa in Madrid, Spanien, Mitglied des Wissensaustauschteams COVID-19 des klinischen Netzwerks der WHO, und Hauptautor des Artikels, erklärte: „Patienten mit Asthma, chronisch-obstruktiven Lungenkrankheiten oder anderen Atemwegserkrankungen sollten die Maske ausnahmslos tragen. Wenn es zu Atemversagen kommt oder sie beim Tragen der Maske ein Gefühl der Atemnot haben, sollten sie ihre Aktivitäten einschränken, insbesondere außer Haus."

Die Nichtverwendung einer Maske zur Vermeidung eines Asthmaanfalls oder einer Verschlechterung der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheiten oder anderer Atemwegserkrankungen aufgrund eines angeblichen Anstiegs des Inspirationsdrucks durch eine Maske sei unbegründet.

Professorin Sinthia Bosnic-Anticevich vom Woolcock Institute der Universität von Sydney, Präsidentin der REG und Co-Autorin, erklärte außerdem: „Wenn Sie oder ein Verwandter von Ihnen unter Asthma, chronisch-obstruktiven Lungenkrankheiten oder einer anderen chronischen Atemwegserkrankung leiden, tragen Sie bitte eine Maske, um sich und andere zu schützen. Es handelt sich um ein neues Virus und eine neue Krankheit, aber klare Informationen und individuelle Entscheidungen sind entscheidend, um diese Pandemie zu besiegen."

Schätzungen zufolge leiden weltweit 545 Millionen Menschen an einer chronischen Atemwegserkrankung. Das Nichttragen einer Gesichtsmaske bringt möglicherweise ein erhöhtes Risiko für Infektionen von Personen und Gruppen mit sich.

Hinweis: Vollständige Quellenangabe:

Soriano JB, Anzueto A, Bosnic Anticevich S, et al. Face masks, respiratory patients and COVID-19. Eur Respir J 2020; Presse ( https://doi.org/10.1183/13993003.03325-2020 ).

