Responsable de la banque d'investissement chez Cohen & Company et ancien responsable de la banque d'investissement en ligne de Wells Fargo, M. Dan Nash rejoint le comité consultatif de VIMworld

Dan Nash : gourou des affaires, de la finance et des jeux

Dan est très qualifié dans les domaines des affaires et de la finance et apporte cette expertise à notre conseil consultatif. M. Nash a obtenu un MBA à la Haas School of Business de l'Université de Californie à Berkeley et un diplôme de premier cycle en économie à l'Université de Pennsylvanie. Pour renforcer ses compétences professionnelles, Dan a suivi un programme d'études générales avec spécialisation en mathématiques à la London School of Economics.

Dan possède une vaste expérience du monde de la finance d'entreprise, avec plus de 20 ans d'expérience en banque d'investissement et en financement opérationnel. Dan est actuellement responsable de la banque d'investissement chez Cohen & Company Capital Markets, où il dirige tous les aspects de la banque d'investissement, notamment le conseil en fusions et acquisitions, des marchés de capitaux privés, etc. Cohen et les membres de son équipe ont créé une franchise de sponsors de SAVS de premier plan et ont été récemment reconnus par SPACInsider comme « meilleur émetteur de SAVS en série » en 2020. Au nombre des opérations annoncées récemment figurent eToro, Payoneer, et bien d'autres.

Dans ses fonctions précédentes, Dan était le responsable mondial de la banque d'investissement en ligne chez Wells Fargo Securities, où il conseillait des entreprises technologiques de premier plan sur les introductions en bourse, les acquisitions, les fusions de SAVS, les placements privés et les financements par emprunt. Dan a contribué à la croissance significative de l'activité de banque d'investissement technologique de Wells Fargo et a été le banquier principal dans le cadre de plusieurs transactions notables, notamment la vente à Goodworks de SAVS de Cipher, l'introduction en bourse de Carvana et la vente de SAVS de Shift et PIPE.

Lors de son entrée à VIMworld en qualité de conseiller, Dan a déclaré :

« Le projet de NFT intelligent de nouvelle génération de VIMworld présente un grand potentiel. Une telle activité pionnière a le potentiel unique de devenir un nouveau pont entre le monde financier traditionnel et le secteur émergent de la blockchain. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie de l'aventure VIMworld et j'attends avec impatience de voir les merveilles que l'équipe va réaliser. »

Dan Nash : visionnaire des jeux mobiles et des médias sociaux

Avant de rejoindre Wells Fargo, Dan était directeur financier chez MZ, un leader mondial des jeux mobiles, où il était responsable de tous les aspects des opérations financières de MZ. La marque MZ comptait trois titres de jeux mobiles de plus d'un milliard de dollars, dont Final Fantasy XV, Mobile Strike et Game of War.

Avant de rejoindre MZ et Wells Fargo, Nash a été directeur de la banque d'investissement en ligne chez BofA Merrill Lynch. Il a travaillé sur plusieurs transactions de premier plan, notamment les introductions en bourse de LinkedIn et de Facebook. Il a également occupé plusieurs postes dans le domaine de la banque d'investissement et de la finance chez BofA Merrill Lynch et Intel Corp.

À propos de l'arrivée de Dan, la PDG Lila Xu a déclaré :

« VIMworld est un vaste projet aux grandes ambitions, qui vise à combiner les NFT de la blockchain, la finance décentralisée, des objets de collection physiques, des jeux sociaux et bien plus, dans un écosystème inédit. Nous travaillons sur de nouvelles idées innovantes qui associent des concepts de la haute finance à notre écosystème et nous maintenons une longueur d'avance sur le marché à cet égard. Dan est un conseiller idéal pour VIMworld. Les compétences de Dan dans les domaines de la haute finance et de l'industrie du divertissement sont inestimables pour toute start-up ou entreprise, et nous sommes honorés de l'avoir à bord. »

Un avenir prospère

Au moment où VIMworld se tourne vers un avenir radieux, il est tout à fait normal que nous fassions appel à des noms prestigieux ayant une expertise dans les domaines de la banque, de la finance et des jeux pour nous aider à concrétiser notre vision. En tant que plateforme de finance décentralisée, de jeux et d'objets de collection NFT, Dan Nash apporte une grande expérience pour aider à orienter et développer VIMworld pour en faire la marque mondiale de plusieurs milliards de dollars que nous avons l'intention de mettre en place. Nous sommes incroyablement fiers de voir que la proposition de valeur de notre plateforme intéresse ceux qui sont au sommet de la finance mondiale. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Dan pour une adoption massive VIMworld.

À propos de VIMworld

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au cœur de l'activité de VIMworld se trouvent les VIM eux-mêmes, chacun d'eux étant unique et permanent. Les VIM sont des NFT intelligents qui offriront un système d'authentification immuable, permettant à leurs propriétaires de stocker et de créer de la valeur par le jeu tout en établissant des liens significatifs avec les autres.

Pour plus de renseignements sur VIMworld, veuillez consulter le site : https://vimworld.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1576418/VIMworld_Dan_Nash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1575546/vimworld_Logo.jpg

Related Links

http://www.vimworld.com



SOURCE VIMworld