Resposta imunitária humoral ao SARS-CoV-2 na Islândia

As concentrações de anticorpos contra o SARS-CoV-2 não diminuem no prazo de quatro meses

REYKJAVIK, Islândia, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Cientistas da deCODE genetics, na Islândia, uma subsidiária da Amgen Inc, companhia biofarmacêutica com sede na Califórnia, e seus colaboradores, publicam hoje um estudo no The New England Journal of Medicine que mostra que anticorpos antivirais contra o SARS-CoV-2 não diminuem no prazo de quatro meses após o diagnóstico.

O objetivo do estudo foi compreender a natureza e a durabilidade da resposta imunitária humoral à infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.