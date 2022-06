Resposta positiva dos usuários após atualização do jogo P&E "DARK EDEN M ON WEMIX"

De acordo com o Wemade Connect, o número de usuários e atividades do jogo aumentou após a atualização, o que resultou em um aumento de 5x na aquisição de medalhas, que pode ser trocado para tokens, e isso levou a um aumento de 7x na troca de tokens "DEBCO".

A resposta positiva dos usuários do "DARK EDEN M on WEMIX" parece ser devido à atualização do mês passado que construiu um ambiente onde os usuários podem obter itens e trocar tokens de forma conveniente. A resposta mais positiva veio da redução do nível em que os usuários podem obter materiais para a DEBCO, que podem ser usados para trocar por ativos virtuais WEMIX, um sistema de transação que suporta o aumento do número máximo de medalhas possíveis de obter, etc.

O requisito de nível para obter medalhas no Santuário Temeria baixou de 50 para 40, e o requisito de nível de guilda para uma cruzada, um conteúdo de guerra de guilda, baixou de 5 para 2. Como resultado, os usuários podem desfrutar da diversão única de P&E, aproveitando a competição em guerra de larga escala e rivalidade tribal, uma vez que obtêm naturalmente itens desde o início do jogo. Além disso, na troca de itens no jogo usando rubis, que são comprados no jogo, os jogadores agora podem trocar medalhas entre si, e isso apoia o jogo e a atividade de transação.

O departamento de negócios da Wemade Connect divulgou por meio de comunicado à imprensa: "Estamos nos comunicando ativamente com os usuários e preparando futuras atualizações e eventos para benefícios do jogo, que variam por depósito de token e programa de staking para melhorar os elementos de P&E do jogo e manter o valor do token DEBCO."

O "DARK EDEN M on WEMIX" adicionou mais servidores após a atualização para melhorar a estabilidade dos jogos e pode ser baixado gratuitamente na plataforma blockchain global WEMIX através do Google Play Store e Apple App Store.

Site oficial: http://darkedenm.wemadeconnect.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829133/1.jpg

FONTE Wemade Connect

SOURCE Wemade Connect