Ressecamento, inchaço e fungos: o verão pode causar alguns incômodos nos pés

Segundo a dermatologista Dra. Tatiana Yumi (CRM-RJ 5278706-0), "As altas temperaturas podem deixar os pés inchados e ressecados, além de ser uma condição ideal para a proliferação de fungos". Ainda de acordo com a médica, os pés podem ficar ressecados não só pela alta exposição solar, mas também por conta do sal do mar e até o cloro da água. Em casos de ressecamento extremo, a pele pode apresentar até rachaduras, principalmente por conta do aumento do uso de sandálias e rasteirinhas que tem o solado mais rígido.

O inchaço, por sua vez, pode estar ligado à retenção de líquido ou até ao sobrepeso e sedentarismo. Dra. Tatiana alerta que "Para evitar essa condição, o ideal é ingerir bastante água e investir em uma dieta saudável rica em alimentos diuréticos".

Já a proliferação de fungos é favorecida pelo aumento do calor e umidade, o que pode causar a micose de unha. Como forma de prevenção, é ideal manter as unhas bem cortadas, não utilizar sapatos fechados em dias muito quentes, manter os pés secos e higienizados, e evitar andar descalço em espaços públicos, como praias, vestuários e piscinas. Mas, para quem já adquiriu o problema, um esmalte antimicótico pode ser uma excelente opção.

Loceryl® Esmalte, o mais vendido no Brasil* e prescrito por dermatologistas¹, elimina os fungos causadores da micose de unha². O esmalte terapêutico penetra em todas as camadas da unha, evita que os fungos se espalhem e os eliminam de dentro, ao redor e embaixo das unhas². O tratamento contínuo permite o uso de esmaltes cosméticos, sendo necessário aguardar 10 minutos³ para a aplicação da cor favorita.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://loceryl.com.br/

