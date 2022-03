Ressence Type 8 « Sophistication au futur »

La Type 8 possède un boîtier ultramoderne et élégant fait entièrement de titane grade cinq, ce qui contribue à son extrême légèreté : bracelet inclus, la montre ne pèse que 42 grammes. Le boîtier conique affiche une architecture en sandwich avec une finition sur deux tons aux aspects brillants et satinés. Le boîtier n'a aucun ergot apparent, l'effet général obtenu est un volume de boîtier intégré et compact qui laisse apparaître le bracelet sans attache visible.

D'une simplicité graphique réduite à l'essentiel, la montre indique seulement les heures et les minutes et, sans aucun texte ou chiffres, le cadran sphérique bleu cobalt est réduit au minimum vital. De simples marqueurs blancs en forme de bâtons affichent l'heure avec une clarté parfaite quel que soit l'angle grâce au système d'affichage révolutionnaire Ressence Orbital Convex System (ROCS) par lequel le cadran lui-même inclut des disques rotatifs intégrés dans le même plan. Les aiguilles et les indicateurs des heures et des minutes ressortent grâce au SuperLuminova bleu pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité.

En termes de prix, la Type 8 représente un nouveau point d'entrée de gamme pour la marque, qui met ainsi sa collection principale à la portée d'un plus grand public. Elle sera disponible à partir du 30 mars 2022 chez les revendeurs agréés du réseau Ressence et elle sera visible au salon Watches & Wonders à Genève du 30 mars au 5 avril 2022.

Découvrez la Type 8: https://ressencewatches.com/watches/type-8

A propos de Ressence

Ressence a été fondée en 2010 avec un objectif en tête : remettre en cause le statu quo de la montre mécanique, sa pertinence dans les temps modernes, et renouveler une industrie qui semble se reposer sur ses réalisations passées. Lauréat du prix Horological Revelation 2013 au prestigieux Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Ressence approche la Haute Horlogerie contemporaine de manière singulière : l'association de calibres de fabrication suisse avec des innovation exclusives développées en interne afin de réimaginer comment, à l'heure actuelle, les montres mécaniques peuvent fonctionner et interagir avec leur utilisateur.

