Restaurante premium aposta em tecnologia Linx para atrair e reter clientes

Urus, restaurante com culinária inspirada no centro-oeste do país, entra no roteiro gastronômico de São Paulo com alto investimento, serviço de primeira e apoio de software de gestão

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com um cenário promissor para este segundo semestre, bares e restaurantes se preparam para receber grandes grupos, principalmente com a chegada da Copa do Mundo FIFA e da virada do ano, a primeira com a pandemia de COVID-19 controlada. E, como estratégia para garantir boas experiências para os consumidores, a tecnologia está sendo uma das protagonistas na gestão dos empresários e executivos.

A unidade do restaurante Urus de São Paulo foi aberta em maio deste ano e tem chamado a atenção dos consumidores com investimento em um sistema de gestão completo, assinado pela Linx, além de um cardápio exclusivo, inspirado na região centro-oeste, e um chef requisitado Brasil afora, o italiano Massimo Battaglini.

Para atender todas as necessidades do restaurante, o ERP escolhido foi o Degust, solução do portfólio Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, com 45% de market share. A plataforma atua em todas as etapas do funcionamento do restaurante, da gestão do estoque ao atendimento ágil e eficaz, e entrega aos gestores indicadores confiáveis para guiar a tomada de decisões e o estreitamento do relacionamento com o cliente.

"Queríamos que o Urus tivesse um sistema intuitivo para garçons, que garantisse um trabalho mais fluido aos funcionários. Decidimos, então, optar pelo Degust, pois acreditamos que a tecnologia pode aprimorar o negócio e abrir novas portas em termos de inovação. Esse é nosso primeiro contato com um ERP nas operações e já é possível ver bons resultados", comenta Jean Clini, fundador e CEO do Urus.

A digitalização no setor ganhou força durante a pandemia, com a adoção de tecnologias como pagamentos digitais, sistemas de autosserviço e plataformas próprias de delivery, por exemplo. E essas são tendências que vieram para ficar. Neste segundo semestre, de acordo com a Abrasel, a expectativa é que o ramo de bares e restaurantes encerre o ano com alta no faturamento de 8% ante a 2019, período pré-pandemia. Esse quadro promissor é uma alavanca para que os negócios busquem por tecnologias que elevem o nível de operação, reduzindo custos e ampliando margens, além de permitir oferecer um atendimento encantador ao cliente final.

O próximo passo do Urus é que há planos de implantação de outras soluções Linx, desta vez focadas em delivery, para o qual Jean Clini planeja a criação de um cardápio diferenciado, que entregue uma degustação do que o restaurante pode oferecer, convidando, assim, o cliente para visitar uma das casas e, com certeza, regressar. Essa estratégia, de acordo com Clini, chamaria a atenção de novos públicos para terem a experiência do restaurante em casa e, posteriormente, também no local físico.

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC.

