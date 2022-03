Restez au frais : Hisense célèbre la fin de l'été avec une nouvelle campagne Hi-Season

Tous les clients qui achètent des produits promotionnels Hi-Season et envoient une preuve d'achat à [email protected] avant le 15 avril participeront au tirage au sort pour gagner un réfrigérateur Hisense. Parallèlement au tirage au sort, Hisense offre des remises allant jusqu'à 10 000 rands (environ 615 euros) sur l'ensemble de sa gamme de produits. Il doit s'agir d'une preuve d'achat pour un achat en ligne. Les détaillants participants sont Takealot, Makro, Game, Hifi Corp, Everyshop, Hirsch, FNB Complete et New World.

Dans le cadre de la campagne Hi-Season, Hisense braque les projecteurs sur trois appareils qui aideront les utilisateurs à réimaginer l'été :

TV UHD 4K 75A6GS

Découvrez une solution 4K totale avec une résolution 4K et le traitement UHD AI Upscaler. Plus de 8 millions de pixels sont logés pour une véritable résolution 4K, tandis que l'upscaler travaille pour améliorer les signaux non 4K afin d'obtenir une résolution proche de la 4K et plus de détails que les signaux FHD standard. Immergez-vous dans la suite de solutions de son surround avancé DTS Virtual:X, ou connectez des appareils Bluetooth pour plus d'options audio. Le modèle 75A6GS comprend également le mode jeu et la plateforme de contenu personnalisé VIDAA U4.0 pour un été de divertissement non-stop.

TV Laser 120L5F

Vivez l'expérience du cinéma à la maison avec des images plus lumineuses, des couleurs naturelles et des détails ultra-clairs. La TV Laser 120L5F à très courte portée projette une image colorée et lumineuse sur un écran de 120 pouces à rejet de lumière ambiante, conçu pour être visionné dans n'importe quelle pièce de la maison. Profitez d'une profondeur et d'une qualité d'image incroyables grâce à la technologie 4K UHD et à plus de 8 millions de pixels. De plus, grâce à l'absence quasi totale de lumière bleue nocive, les spectateurs bénéficient d'une expérience visuelle plus saine, sans fatigue oculaire, même après de longues périodes.

Réfrigirateur Side by Side H670SIA-WD

Le modèle H670SIA-WD est à la fois économe en énergie et respectueux de l'environnement, ce qui lui vaut une classification énergétique A+. Sa technologie Multi Air Flow refroidit le réfrigérateur de façon homogène d'un coin à l'autre, de sorte que les aliments restent frais plus longtemps. La technologie antigel d'Hisense réduit le niveau d'humidité pour éviter la formation de givre, et le réglage accéléré de la température garantit un dégivrage rapide des produits congelés. Grâce au réservoir d'eau interne intégré, les utilisateurs disposent d'une réserve permanente d'eau fraîche en appuyant simplement sur un bouton.

Pour plus d'informations sur la campagne Hi-season, veuillez consulter le site https://hisense.co.za/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771531/HiSeason_Summer_KV___final.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd