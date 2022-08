Restrição de reprodução simultânea de conteúdo premium por meio do recurso de Limitação de Fluxo Simultâneo (CSL) Multi-DRM da PallyCon

LOS ANGELES, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A PallyCon está fortalecendo seu pacote de proteção DRM (Gerenciamento de Direitos Autorais) com Limitação de Fluxo Simultâneo (CSL, por sua sigla em inglês). Ele identifica fluxos simultâneos e os limita por conta de usuário.

Restrict Simultaneous Premium Content Plays Through PallyCon’s Multi-DRM Concurrent Stream Limiting (CSL) Feature

Durante a reprodução de conteúdo, a renovação da licença DRM permite solicitações e respostas periódicas de renovação de licença, mantendo a duração da licença mais curta do que o comprimento do conteúdo. Este recurso beneficia os provedores de conteúdo premium, inserindo uma verificação no compartilhamento excessivo de contas e verificando a redução da receita. Esse método é diferente do método tradicional de limitar o número de dispositivos registrados por conta de usuário, com o último método envolvendo alternativas para hackear o processo de cancelamento de registro do dispositivo quando ocorre o excesso de número de dispositivos registrados. Além disso, o CSL da PallyCon também contorna a dificuldade de obter informações de identificação únicas, especialmente ao usar navegadores de internet, e garante uma experiência de usuário sem problemas.

Embora outros provedores de serviços implementem o CSL, mediante a verificação das horas de início e de término da reprodução de conteúdo e a comunicação entre o aplicativo de serviço e o servidor de back-end, esta implementação não é robusta o suficiente. Ela pode ser ignorada por hackeamento do aplicativo do cliente , bem como pode haver uma discrepância entre o número de fluxos simultâneo real e o do servidor.

Govindraj Basatwar, diretor geral da APAC, declarou: "De acordo com a mais recente pesquisa de analistas, um dos principais atuantes de OTT e outros serviços de vídeo de streaming dos EUA perde cerca de 25 bilhões de dólares por ano em receita potencial devido ao compartilhamento de senha. O CSL é um recurso importante para bloquear vazamentos de receita, dará aos fornecedores OTT controle sobre os limites simultâneos de reprodução vistos por meio dos mesmos usuários, impedindo o compartilhamento de credenciais."

Para cada SiteID inscrito nos serviços da PallyCon, podem ser definidos fluxos simultâneos máximos permitidos por conta de usuário e ciclo de renovação de licença DRM.

Suporta todos os principais DRMs

A renovação da licença DRM suporta os principais DRMs que vão desde Widevine, PlayReady e FairPlay. Na Widevine, o CSL incorpora-se à especificação de renovação de licença sem quaisquer configurações adicionais ou restrições aos players.

Com relação ao suporte para o ambiente DRM do PlayReady, entre todos os players HTML5 testados até o momento, a Bitmovin é o único que oferece a API de renovação de licença para solicitar a renovação manual de acordo com o ciclo de renovação de licença.

Em relação ao suporte FairPlay para Safari, o suporte atualmente é apenas para o player HLS integrado. Para aplicativos iOS, o processamento manual de renovação de licença é implementado em nossa biblioteca FPS iOS SDK, facilitando a integração do CSL. A configuração do ciclo de renovação pode ser feita como original ou JSON, de acordo com o formato de resposta do token de licença.

Mais informações sobre como evitar a perda de receita devido ao compartilhamento de credenciais usando o recurso de CSL da PallyCon aqui.

Sobre a PallyCon

A PallyCon é um serviço de proteção de conteúdo premium da INKA ENTWORKS que oferece segurança de conteúdo robusta baseada em nuvem de ponta a ponta para plataformas OTT, por meio de uma infinidade de serviços como Multi DRM, Forensic Watermarking, Visible Watermarking, Distributor Watermarking, Serviços Antipirataria e App Security com integração rápida e simples. Ela atua como uma solução única para tudo relacionado à segurança de conteúdo OTT.

Contato:

Parag Manikpure

[email protected]

+91-(0)22-62785717

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1886706/Pallycon_Multi_DRM.jpg

FONTE PallyCon

SOURCE PallyCon