RESTYLANE®, o primeiro preenchedor à base de ácido hialurônico, celebra 25 anos de conquistas

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Galderma, a maior empresa independente de dermatologia do mundo, comemora o aniversário de 25 anos da marca Restylane®.

O preenchedor à base de ácido hialurônico não-animal, restaura, rejuvenesce e promove uma aparência mais descansada. Desde seu lançamento em 1996, Restylane® vem conquistando muitos marcos importantes no mercado, dentre eles, o reconhecimento como o portfólio de ácido hialurônico mais completo do mercado¹.

Para tratamentos seguros e naturais, toda a linha Restylane® utiliza duas tecnologias complementares de géis: non-animal stabilized hyaluronic acid (NASHA™) e a Optimal Balance Technology™ (OBT™). Essas tecnologias oferecem um tratamento personalizado, de acordo com as características do paciente, resultado desejado e área de aplicação².

Com vasto portfólio e reconhecimento de mercado, Restylane® se destaca entre os pacientes:

- 97% dos pacientes tratados com Restylane® Refyne e Defyne ficaram satisfeitos com o resultado do tratamento e fariam novamente³;

- 99% dos pacientes recomendariam o tratamento com Restylane Lyft a um amigo4;

- 100% dos pacientes referiram melhora ou muita melhora na avaliação de um mês de tratamento com Restylane® Kysse5;

- 96% dos pacientes gostariam de repetir ou continuar o tratamento realizado com SkinboostersTM 6.

Além da alta satisfação por parte dos pacientes, Restylane® também se destaca como a marca mais lembrada entre os profissionais da saúde7, com mais de 50 milhões de tratamentos já realizados.



"A vasta experiência de Restylane® adquirida nos últimos 25 anos nos permitiu inovar e desenvolver novas formulações e tratamentos. Por meio de mais de 30 projetos em andamento somente na unidade de negócios de estética da Galderma, continuaremos a aprimorar nosso portfólio diversificado e amplo, com marcas sofistificadas para promover a dermatologia para cada história de pele" FLEMMING ØRNSKOV, M.D., MPH

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GALDERMA



Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Sobre Restylane®

Restylane® é um preenchedor à base de ácido hialurônico com 25 anos de conquistas e mais de 50 milhões de tratamentos realizados ao redor do mundo. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem o portfolio de Restylane® ser o mais diversificado do mercado com diversas opções de preenchedores para garantir resultados verdadeiramente individualizados2,4.

O portfolio de Restylane® é composto por Restylane®, Restylane® LyftTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® EyelightTM e Restylane® SkinboostersTM.

Além de desenvolver novos produtos para atender às necessidades dos consumidores, oferecemos um programa de treinamento premium para garantir que os profissionais de saúde saibam como usar os produtos Galderma da maneira mais segura e eficiente. A Galderma Aesthetic Injector Network (GAIN) conecta um corpo docente internacional de especialistas em estética e injetores em todo o mundo. GAIN é uma das plataformas líderes mundiais para treinamento extensivo, compartilhamento de conhecimento e experiência para profissionais de saúde, apoiando-os em sua prática.

