Resultados de Adecco Group en el segundo trimestre de 2026

Una ejecución disciplinada impulsa un fuerte crecimiento rentable, eficiencia operativa y desapalancamiento

ANUNCIO AD HOC de conformidad con el art. 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange

ZÚRICH, Suiza, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- INFORMACIÓN DESTACADA

Fuerte crecimiento orgánico de los ingresos del +5,6 % TDA interanual

Continuación de la ganancia de cuota de mercado: Grupo +160 pb, Adecco +60 pb frente a los principales competidores

Unidad de Negocio Global (GBU) de Adecco +6,6 % interanual: América +12 %, APAC +10 % y EMEA (excl. Francia) +8 %

Unidad de Negocio Global (GBU) de Akkodis +1 % interanual, de vuelta al crecimiento; LHH sin variación interanual, Soluciones de Reclutamiento Profesional de vuelta al crecimiento con un +1 %

Margen bruto del 18,6 %, con una mejora secuencial de 20 pb en comparación con el año anterior

EBITA de 165 millones de euros (excl. partidas extraordinarias), +21 % interanual, crecimiento rentable constante

Margen EBITA del 2,8 % (excl. partidas extraordinarias), +30 pb interanual, lo que refleja un fuerte apalancamiento operativo, con una productividad del +6 % interanual y un ratio de reducción orgánica del 64 %

BPA básico de 0,28 €; Beneficio por acción ajustado: 0,61 € (+31 %)

Conversión de efectivo en los últimos doce meses: 83 %, buen desempeño en un período de crecimiento

Continúa la tendencia de desapalancamiento, con una relación deuda neta/EBITDA 0,5 veces menor que el año anterior

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, comentó:

"Nuestra estrategia, la ejecución rigurosa y el enfoque en el cliente y el candidato siguen generando un sólido desempeño. El impulso se mantuvo durante el primer semestre, con un quinto trimestre consecutivo de crecimiento, del 5,6 % interanual, y una ganancia adicional de 160 puntos básicos en la cuota de mercado. Un margen bruto saludable, combinado con una disciplina de costes, respalda un EBITA más sólido. También continuamos reduciendo nuestro apalancamiento, con una relación deuda neta/EBITDA 0,5 veces menor que hace un año.

Adecco tuvo otro trimestre excelente, con un crecimiento del 6,6 % y un sólido desempeño en todas nuestras regiones. LHH observó señales positivas en la colocación permanente, y Recruitment Solutions volvió a crecer. Akkodis también retomó el crecimiento, con una rentabilidad en mejora.

Dentro de Adecco, nuestro enfoque acelerado en la productividad basada en la tecnología ya ha cumplido nuestro objetivo para todo el año de que el 50 % de los ingresos provengan de los agentes. Ahora estamos elevando nuestra ambición a una cobertura del 70 % para finales de año".

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