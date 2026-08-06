ADECCO GROUP、2026年第2四半期決算を発表

規律ある実行により、堅調かつ収益性の高い成長、業務効率の向上、および負債削減を推進

SIX Swiss Exchange上場規則第53条に基づく臨時開示

スイス、チューリッヒ, 2026年8月6日 /PRNewswire/ --ハイライト

売上高は前年同期比で5.6％増と、堅調なオーガニックグロースを記録

市場シェアの継続的な拡大：主要競合他社と比較して、グループ全体で+160ベーシスポイント、Adecco単体で+60ベーシスポイント

Adecco GBU、前年同期比＋6.6％：米州＋12％、アジア太平洋地域＋10％、フランスを除くEMEA地域＋8％

LHHは前年比横ばいの一方、Professional Recruitment Solutionsは+1％の成長を記録し、Akkodis GBUとしては前年比+1％となり、再び成長軌道に

売上総利益率は18.6％と、前年同期比では前期比で20ベーシスポイント改善

一過性要因を除いたEBITAは1億6,500万ユーロ（前年同期比21％増）と、持続的な収益成長を維持

これは生産性が前年同期比6％向上し、オーガニック・ドロップダウン比率が64％に達するなど、強力な営業レバレッジが反映された結果、一過性要因を除いたEBITAマージンは2.8％となり、前年同期比で30ベーシスポイント上昇

1株当たり利益（基本） 0.28ユーロ、調整後1株当たり利益 0.61ユーロ（+31％）

直近12ヶ月（LTM）のキャッシュ・コンバージョン率は83％と、成長期において良好なパフォーマンスを示す

引き続き負債削減に取り組み、純負債／EBITDA比率は前年同期比で0.5倍低下

Adecco Groupの最高経営責任者（CEO）であるDenis Machuelは次のように述べています。

「当社の戦略、徹底した実行力、そしてクライアントや候補者に注力することで、引き続き堅調な業績を上げ続けています。この勢いは上半期を通じて続き、前年同期比5.6％増と5四半期連続の成長を記録し、市場シェアをさらに160ベーシスポイント拡大しました。健全な売上総利益率とコスト管理の徹底が相まって、EBITAの堅調な伸びを支えています。また、負債削減の取り組みも継続しており、純負債対EBITDA比率は1年前より0.5倍低下しています。

「Adeccoは、各地域で堅調な業績を挙げ、6.6％の成長を記録し、今四半期も好調な業績を達成しました。リクルートメント・ソリューションズが再び成長軌道に戻るなど、LHHの正社員紹介事業において明るい兆しが見られました。Akkodisも再び成長軌道に乗り、収益性も向上しています。

「Adeccoでは、テクノロジーを活用した生産性向上への取り組みを加速させた結果、売上高の50％をエージェントにより達成するという通期目標をすでに達成しています。現在、年末までにカバレッジを70％に引き上げる目標を掲げています。」

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SOURCE The Adecco Group