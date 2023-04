Resultados do teste de phishing da KnowBe4 revelam serviços de TI e serviços online E-mails trazem uma tendência perigosa de ataques

A KnowBe4 lança relatório global sobre phishing no primeiro trimestre de 2023 e descobre que cada vez mais assuntos de e-mail relacionados a TI e serviços online são utilizados como estratégia em tentativas de phishing

TAMPA BAY, FL, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, anunciou hoje os resultados de seu relatório de tentativas de phishing mais clicadas no primeiro trimestre de 2023. Os resultados incluem os principais assuntos de e-mail clicados em testes de phishing e refletem a transição para serviços de TI e notificações de serviços online, como atualização de laptops ou notificações de suspensão de conta, que poderiam afetar o trabalho diário dos usuários finais.

Os e-mails de phishing continuam sendo um dos métodos mais comuns de ataques mal-intencionados a organizações em todo o mundo. Os cibercriminosos estão sempre refinando suas estratégias para estar um passo à frente dos usuários finais e das organizações, alterando os assuntos dos e-mails de phishing para torná-los mais confiáveis. Eles buscam alimentar emoções, visando causar angústia ou confusão para atrair alguém para clicar. As táticas de phishing estão mudando com a tendência crescente de cibercriminosos usando assuntos de e-mail relacionados a TI e serviços online, como solicitações de alteração de senha, convites para reuniões no Zoom, alertas de segurança e muito mais. Eles são eficazes porque afetariam o dia de trabalho diário de um usuário final e as tarefas subsequentes a serem concluídas.

Assuntos de e-mail de phishing relativos ao fim de ano também foram utilizados neste trimestre com incentivos como mudança de horário, ofertas de vale-presente e pacote de spa; temas usados como isca para usuários finais desavisados. Assuntos de e-mail relacionados a impostos ficaram mais populares enquanto os EUA se preparam para a temporada de impostos no primeiro trimestre.

"Os cibercriminosos constantemente ampliam os danos que causam às organizações, induzindo funcionários desavisados a clicar em links maliciosos ou baixar anexos falsos que parecem genuínos", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "E-mails disfarçados como vindos de uma fonte interna, como o departamento de TI, são especialmente perigosos porque parecem vir de um local mais confiável e familiar, o qual um funcionário não necessariamente questionaria ou seria tão cético. Construir o firewall humano de uma organização, promovendo uma forte cultura de segurança, é essencial para estar um passo à frente dos delinquentes."

