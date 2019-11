Resultados financeiros do 2T para o ano fiscal 2019-20 da Vakrangee

MUMBAI, Índia, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Vakrangee Limited (VL), anunciou seus resultados financeiros não auditados para o trimestre que se encerrou em 30 de setembro de 2019.

Principais destaques – 2T ano fiscal 2019-20

Principais destaques financeiros para o 2T do ano fiscal 2019-20 (Consolidados)

A renda total foi de INR 172,75 crore no 2T do ano fiscal 2019-20, em comparação aos INR 147,30 crore do trimestre precedente do ano atual, registrando um crescimento de 17,28%.

A receita operacional foi de INR 151,85 crore no 2T do ano fiscal 2019-20, em comparação aos INR 126,78 crore do trimestre precedente do ano atual, registrando um crescimento de 19,77%.

O LAJIDA foi de INR 20,46 crore no 2T do ano fiscal 2019-20, em comparação aos INR 19,26 crore do trimestre precedente do ano atual, registrando um crescimento de 6,20%.

O LAJIDA foi de INR 10,87 crore no 2T do ano fiscal 2019-20, em comparação aos INR 7,81 crore do trimestre precedente do ano atual, registrando um crescimento de 39,10%.