RÉSULTATS DE LA PÉRIODE D’ACCEPTATION INITIALE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION OBLIGATOIRE SUR AKKA TECHNOLOGIES – RÉOUVERTURE DE L’OFFRE SOUS LA FORME D’OFFRE DE REPRISE SIMPLIFIÉE

En conséquence, le Groupe Adecco détiendra un total de 96,97% des actions en circulation et 94,40% des obligations convertibles en circulation émises par AKKA.

Le paiement du prix de l'offre devrait avoir lieu le ou vers le 21 avril 2022.

Le Groupe Adecco détenant plus de 95 % des actions en circulation, il a été décidé de procéder à une offre de reprise simplifiée, conformément à l'article 7:82, §1 du Code des sociétés et associations et aux articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, au même prix que celui indiqué dans le Prospectus. La période d'acceptation débutera le 21 avril 2022 et se terminera le 11 mai 2022. Les porteurs de titres peuvent apporter leurs titres en suivant les instructions énoncées dans le Prospectus. Les résultats de la période d'acceptation de l'offre de reprise simplifiée devraient être publiés le ou vers le 12 mai 2022.

