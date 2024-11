RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE LA FONDAZIONE MAIRE À LA COP29 À BAKU : LES HABITANTS DE L'AZERBAÏDJAN ET DU KAZAKHSTAN SONT CONSCIENTS DE L'URGENCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

55% des Azerbaïdjanais interrogés déclarent que la transition énergétique est une priorité, à l'instar des pays européens.

L'étude couvre 12 pays sur 4 continents pour un total de plus de 2 000 entretiens réalisés par IPSOS, une société internationale d'études de marché.

MILAN, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La prise de conscience de l'importance de la transition énergétique et des avantages qu'elle peut apporter à l'environnement, à l'économie et à la société, s'accroît, y compris dans les pays dont l'économie repose sur les énergies fossiles, tels que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. C'est ce qui ressort clairement d'une étude réalisée par Fondazione MAIRE - ETS, la fondation du groupe italien de technologie et d'ingénierie MAIRE, en coopération avec IPSOS, une société internationale d'études de marché de renom. L'étude, «Climate goals : relever le défi des objectifs climatiques par la création d'aptitudes et de compétences à l'échelle mondiale. Addendum 1 : focus Azerbaïdjan - Kazakhstan », a été lancé lors de la COP29 à Bakou.

L'édition 2024 ajoute deux pays supplémentaires, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, ce qui porte le panel total à 12 (Italie, Royaume-Uni, États-Unis, Turquie, KSA, Émirats Arabes Unis, Algérie, Chili, Chine, Inde, Azerbaïdjan, Kazakhstan), avec 2 000 interviews d'un échantillon de population hautement éduquée, en plus des leaders d'opinion.

L'étude, parrainée par NEXTCHEM et TECNIMONT, filiales de MAIRE, montre que la communauté internationale est de plus en plus consciente que la transition énergétique nécessite de nouvelles compétences pour créer des opportunités d'affaires et d'emploi. D'une manière générale, l'étude montre que les personnes interrogées croient en la valeur à long terme et en l'impact positif de la transition énergétique, malgré les défis et les coûts perçus à court terme. Les pays qui sont confrontés à un défi majeur dans la transition vers une économie durable basée sur des solutions renouvelables et circulaires sont ceux qui auront le plus besoin d'investissements dans la formation et le renforcement des compétences dans les années à venir.

En Azerbaïdjan, 55 % des personnes interrogées considèrent la transition énergétique comme une priorité, contre 39 % des personnes interrogées au Kazakhstan, ce qui indique une prise de conscience croissante des questions environnementales et des opportunités économiques potentielles qu'elles offrent, et suggère un terrain fertile pour de futures initiatives de transition énergétique.

Le processus de transition énergétique nécessite une amélioration substantielle des compétences de la main-d'œuvre tant en Azerbaïdjan qu'au Kazakhstan. Ce besoin est largement reconnu, la plupart des personnes reconnaissant qu'elles ont besoin d'une formation supplémentaire sur des sujets liés à la transition énergétique. Cette perspective est particulièrement attrayante dans les régions où les emplois traditionnels du secteur de l'énergie peuvent être menacés, offrant ainsi une voie de diversification économique.

Les compétences requises vont de l'expertise technique aux compétences non techniques. Au Kazakhstan, avec ses vastes ressources naturelles et son infrastructure énergétique existante, l'analyse et l'évaluation de l'impact sur l'environnement constituent une priorité. En Azerbaïdjan, où l'on met de plus en plus l'accent sur la diversification du secteur de l'énergie, le développement d'une expertise en matière d'énergie solaire, éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables est essentiel pour la transition du pays vers un bouquet énergétique plus durable.

En Azerbaïdjan, les capacités de résolution de problèmes sont considérées comme une priorité, car la transition présente plusieurs défis qui requièrent des solutions innovantes. Au Kazakhstan, les compétences en matière de pensée critique sont considérées comme essentielles pour analyser des données complexes, évaluer des approches alternatives et prendre des décisions éclairées.

En investissant dans le capital humain et en favorisant une main-d'œuvre compétente et qualifiée, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan peuvent non seulement contribuer aux objectifs climatiques mondiaux, mais aussi se positionner avantageusement dans le paysage émergent de l'économie verte.

Fabrizio Di Amato, président de la Fondazione MAIRE et du groupe MAIRE, a commenté l'étude : « Les résultats de cette étude sur l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan démontrent que la transition énergétique est possible dans tous les pays, en adoptant une approche progressive. Toutes les solutions technologiques disponibles peuvent contribuer à la transition énergétique, y compris le gaz décarboné. J'espère que l'engagement de notre Fondation contribuera à accélérer l'adoption de politiques publiques visant à mettre en œuvre des programmes de formation aux compétences essentielles nécessaires pour soutenir ce changement de paradigme. »

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ÉDITION 2024 DE L'ÉTUDE

En Azerbaïdjan et au Kazakhstan, respectivement 96 % et 93 % des personnes interrogées ont entendu parler de la transition énergétique : 43 % des Azerbaïdjanais (plus que la Chine) et 29 % des Kazakhs (le taux le plus bas des 12 pays) la connaissent « très bien ».

39% des personnes interrogées sur au Kazakhstan et 55% en Azerbaïdjan ont déclaré que la transition énergétique était une priorité, en ligne avec les pays européens (et presque au même niveau que l'Italie), derrière l'Inde, la Turquie et la Chine (65-70%).

64 % des personnes interrogées en Azerbaïdjan (plus qu' EAU, Arabie Saoudite et Inde) et 53 % au Kazakhstan (plus que l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine) pensent que la transition énergétique est essentielle pour lutter contre le changement climatique.

À court terme, les coûts l'emporteront sur les bénéfices pour 57 % des personnes interrogées sur Kazakhstan et pour 31 % en Azerbaïdjan (aligné sur la Turquie).

La formation et le perfectionnement sont essentiels tant au Kazakhstan qu'en Azerbaïdjan pour plus de 80% des personnes interrogées, plus qu'en Inde (71%), aux États-Unis et en Afrique du Sud (75%).

62 % des personnes interrogées en Azerbaïdjan et 58 % sur le site Kazakhstan estiment qu'il est nécessaire d'améliorer les compétences en matière de résolution de problèmes.

Les personnes interrogées sur le site Kazakhstan ont déclaré que les compétences non techniques les plus demandées sont l'esprit critique (68 %) et la présence de professionnels qualifiés pour la transition énergétique (82 %).

Fondazione MAIRE - ETS est la fondation d'entreprise du groupe MAIRE. La Fondazione MAIRE - ETS s'est donné pour mission de favoriser la formation des « ingénieurs humanistes » de demain, qui seront en mesure d'appliquer leur vision large et leurs connaissances pluridisciplinaires pour contribuer à la transition énergétique. Elle réalise des projets visant à lutter contre la pauvreté éducative, à garantir un accès équitable aux possibilités d'éducation, en mettant l'accent sur les contextes de marginalisation sociale. La Fondazione MAIRE - ETS gère également les archives historiques du groupe MAIRE, un précieux patrimoine documentaire de projets italiens dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture, en veillant à leur préservation et en promouvant une meilleure connaissance de ces archives et de leur utilisation par un public de plus en plus large. Pour plus d'informations : www.fondazionemaire.com.

MAIRE S.p.A. est un groupe technologique et d'ingénierie de premier plan dont l'objectif est de faire progresser la transition énergétique. Nous fournissons des solutions E&C intégrées pour le marché en aval et des solutions technologiques durables, ces dernières par le biais de trois lignes d'activité : Engrais durables, vecteurs d'énergie à faible teneur en carbone et solutions circulaires. Présent dans 45 pays, le MAIRE emploie plus de 9 300 personnes, soutenues par un réseau mondial de 20 000 partenaires de projets. MAIRE est cotée à la Bourse de Milan (ticker « MAIRE »). Pour plus d'informations : www.groupmaire.com.

