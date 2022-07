Résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2022

Le bénéfice net (après l'impact de l'hyperinflation) au titre du semestre clos le 30 juin 2022 a atteint 7 milliards de riyals qataris (1,9 milliard de dollars), soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le total des actifs au 30 juin 2022 a atteint 1 124 milliards de riyals qataris (309 milliards de dollars), soit une augmentation de 6 % par rapport au 30 juin 2021, principalement due à la forte croissance des prêts et avances de 3 % pour atteindre 766 milliards de riyals qataris (210 milliards de dollars). La diversification des dépôts de la clientèle a permis leur augmentation de 4 % par rapport au 30 juin 2021, pour atteindre 795 milliards de riyals qataris (218 milliards de dollars).

Au cours de la période, les opérations du groupe QNB en Turquie ont été soumises à des exigences comptables hyperinflationnistes conformément aux normes internationales d'information financière, ce qui a entraîné une « perte monétaire nette » hors trésorerie dans le compte de résultat du groupe, d'un montant de 744 millions de riyals qataris (204 millions de dollars). Cet ajustement comptable a été neutre sur le total des capitaux propres du Groupe.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 20 % pour atteindre 16,3 milliards de riyals qataris (4,5 milliards de dollars), ce qui reflète la réussite du groupe à maintenir la croissance dans un éventail de sources de revenus.

Les efforts du groupe en matière d'efficacité opérationnelle continuent à générer des économies de coûts et à améliorer les sources de revenus, ce qui a permis au groupe QNB d'améliorer son ratio d'efficacité (coût/revenu) jusqu'à 20,2 % contre 22,9 %, soit l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Les solides capacités de gestion de l'actif et du passif de QNB ont permis au ratio prêts/dépôts d'atteindre 96,4 % au 30 juin 2022.

Le ratio des prêts non productifs sur les prêts bruts s'élevait à 2,4 % au 30 juin 2022, soit l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, ce qui reflète la haute qualité du portefeuille de prêts du Groupe et sa gestion efficace du risque de crédit. En outre, au cours de la période de six mois close le 30 juin 2022, le Groupe QNB a également mis de côté 3,9 milliards de riyals qataris (1,1 milliard de dollars) à titre de précaution pour les pertes potentielles sur prêts. Cela a permis au Groupe d'augmenter son ratio de couverture à 123 %, ce qui reflète l'approche prudente adoptée par le Groupe vis-à-vis des prêts non productifs.

Le total des fonds propres a augmenté à 103 milliards de riyals qataris (28 milliards de dollars), soit une hausse de 5 % par rapport à juin 2021. Le bénéfice par action a atteint 0,71 riyal qatari (0,20 USD).

Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) au 30 juin 2022 s'élevait à 18,9 % de plus que les exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Statistiques du groupe

Le groupe QNB est soutenu par 27 000 employés qui travaillent dans environ 1 000 sites et 4 700 guichets automatiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1855261/QNB_Group_1.jpg

SOURCE QNB Group