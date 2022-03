Resumen de la 46.ª semana de preparación para la competición WorldSkills

Se ha establecido una coordinación y cooperación eficiente entre la oficina y WorldSkills International, a través de la cual se han organizado más de 500 reuniones sobre diferentes temas entre varios departamentos.

Con la influencia de la pandemia de la COVID-19, los organizadores han estado explorando enfoques innovadores y eficientes para la realización de la competición.

Hasta ahora, los organizadores han planificado 11 áreas con más de 300.000 metros cuadrados para las 63 competencias de habilidades y compilaron sus listas de infraestructura y planos de diseño para sus talleres.

Las tecnologías, especialmente la informática, el big data y la inteligencia artificial, se están utilizando para asegurar la eficiencia del servicio y garantizar el desarrollo seguro de la competición.

Los organizadores han tenido en cuenta el principio centrado en las personas para crear un ambiente seguro, saludable, conveniente y cómodo para todos los competidores.

Además de proporcionar un lugar de competencia completamente funcional con instalaciones de primera clase, la ciudad también ofrecerá servicios efectivos y humanísticos con equipos de apoyo y voluntarios. Preparará un plan de servicios específico para cada equipo a lo largo de su estancia en Shanghái.

La Oficina Ejecutiva está planeando ceremonias de apertura y clausura con la cultura china.

Con el tema "Las habilidades cambian el mundo", los organizadores destacarán las habilidades y la cultura china con tecnología moderna, historias de habilidades y el concepto de la competencia WorldSkills para transmitir la esperanza de una recuperación económica postpandemia en todo el mundo con el poder de las habilidades.

Shanghái está construyendo un Museo WorldSkills y lo compartirá con todo el mundo. Se está trabajando para diseñar y organizar exhibiciones en seis zonas en el museo convertido del Almacén Yong'an en el paseo marítimo del Río Huangpu, el río madre de Shanghái.

Hasta el momento, se han recopilado más de 4.500 conjuntos de exhibiciones, incluidos 697 del exterior. Su apertura al público está prevista para octubre.

Como parte importante de la agenda de CPW, las 63 reuniones de habilidades específicas se trasladaron en línea. Están programados entre enero y mayo y la mayoría se completó en marzo. Ubicados en 28 países y regiones, algunos participantes tienen que asistir a las reuniones tarde en la noche o temprano en la mañana.

"A medida que cerramos la Semana de preparación de la competencia 2022, realmente podemos decir que estamos un paso más cerca de la 46.a competición WorldSkills", comentó Chris Humphries, presidente de WorldSkills International y presidente de la junta.

