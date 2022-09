Rethinking Denim di No44: dai una seconda vita ai tuoi jeans pre-amati

BUCAREST, Romania, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- No44 ha annunciato il passo successivo nel suo impegno a favore della sostenibilità e degli sforzi di circolarità. Una nuova iniziativa basata sulla sinergia tra denim riutilizzato e riciclato.

Il marchio ha come obiettivo un nuovo modo di connessione con i consumatori, che crei maggior valore per i prodotti esistenti e faccia la sua parte nella "chiusura del cerchio" sulla sostenibilità del cotone. Il cuore di questo progetto è l'impegno delle persone a dare una seconda vita ai loro jeans pre-amati.

Rethinking Denim by No44: Give your pre-loved jeans a second life

In collaborazione con ISKO™ denim, utilizzando il loro programma R-TWO™, i vecchi capi saranno trasformati in nuovi jeans realizzati da un mix di scarti post-consumo e post-industriali.

L'iniziativa di No44 è semplice. Tutti possono partecipare al progetto inviando i jeans usati (qualsiasi marca, stile, taglio o colore). L'azienda offre il 20% di sconto su un nuovo paio di jeans No44 e ricompensa i punti tramite il suo programma fedeltà, che può essere utilizzato per un acquisto futuro.

Il nuovo progetto di No44 è un ottimo esempio di ciò che i marchi di moda, a qualsiasi livello, possono fare per tenere i loro prodotti lontani dalle discariche. Dare valore e creare un mercato secondario per gli articoli usati rigenerando i vecchi jeans in nuovi materiali, consentendo loro di avere una seconda vita. Rethinking Denim consente di evitare qualsiasi tipo di spreco, sia prima che dopo il consumo.

No44 è uno dei pochi, se non l'unico, marchio di jeans sul mercato rumeno con un approccio sostenibile. Tutti i suoi prodotti sono realizzati con cura e tracciabili. Si concentra molto sull'uso di tessuti riciclati e di processi di produzione sostenibili per ottenere la migliore qualità. Si impegna a offrire ai clienti prodotti attraenti che durino più di una stagione.

"Stiamo facendo in modo che il jeans No44 stia con voi per anni. I nostri jeans sono pensati per essere indossati molto. Quando abbiamo fondato No44, prolungare la vita di un capo è stato il primo passo verso la sostenibilità. La sostenibilità è il futuro, e siamo pronti a prendere l'iniziativa e a impegnarci per un cambiamento significativo." - ha dichiarato Claudiu Ciubotaru, Marketing Manager di No44.

Questo progetto unico segna una svolta significativa per la transizione di No44 alla circolarità. Riduce l'impatto dei jeans che crea, pur offrendo lo stesso design intramontabile per cui è famoso.

Scopri come partecipare visitando il sito web www.no44store.com/rethinking-denim .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901845/No44_1.jpg

