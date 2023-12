Retrospectiva 2023: varejo digital registra crescimento médio de 19%

De acordo com a Linx, inovações tecnológicas, por meio de iniciativas como unified commerce e cashback, ajudaram a alavancar a receita do comércio neste ano

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O ano de 2023 foi marcado por transformações significativas no mercado varejista, evidenciando uma adaptação contínua às demandas do consumidor e às inovações tecnológicas. A digitalização do segmento proporcionou uma experiência de compra mais eficiente e fluída, ganhando destaque em vários setores, como no de fast-food, em que o autoatendimento ajudou a reduzir filas e a agilizar as compras, dois aspectos considerados diferenciais de negócio. Esse e outros temas que impactaram o varejo ao longo deste ano estão no episódio de retrospectiva do Pod do Varejo, o podcast da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo.

Para Guga Schifino, diretor de novos negócios da Linx, a utilização da tecnologia foi e continuará sendo essencial para a evolução do varejo. "Os números da Linx e da Stone mostram que as empresas que utilizam tecnologia têm um desempenho melhor. Neste ano, as boas práticas evoluíram dois cenários, começando pelas as marcas que conseguiram conversar com os seus clientes e aquelas que conseguiram usar ferramentas tecnológicas para retirar a fricção e antecipar ou se preparar para atender à demanda no momento que ela surge", destaca Guga.

Tiago Mello, CMO e CPO da Linx, apresentou dados que revelam a importância do relacionamento com clientes por meio de programas de fidelidade, com taxas que superaram as expectativas em comparação a períodos anteriores. "A digitalização do negócio, permitindo uma atuação unified commerce, e o cashback ajudaram a destravar receita. Tem varejista chegando a crescer 60% a mais por conta das ferramentas de cashback, ou seja, 60% dos clientes voltam para comprar outro produto, a média no mercado é de 21%".

Ainda de acordo com Tiago, enquanto o varejo físico enfrentou desafios no primeiro semestre, o varejo digital terá um crescimento médio de 18% a 19% em 2023. A Black Friday, gerenciada pelas soluções da Linx, registrou um aumento de 38% de transações, sinalizando uma recuperação na reta final do ano. A transição do varejo para um ambiente unificado, onde não existem mais distinções entre canais físicos e online, é o caminho mais viável para os próximos anos.

Em 2023, houve também a forte influência das novas gerações em diferentes aspectos, como em estratégias de marketing e posicionamento das marcas. As redes sociais desempenharam um papel fundamental para viralizar campanhas, incluindo parcerias de sucesso. Para Guga Schifino, em 2024, a tendência é que as parcerias entre as marcas continuem, inclusive de marcas de luxo, tendo como base ações em redes sociais apoiadas por influenciadores digitais.

"Hoje, 98% da Geração Z – população com menos de 27 anos – já admitem que são influenciáveis e que, se uma pessoa que admira indicasse o produto, eles comprariam. Há estudos que comprovam que somos influenciados a todo momento por outros consumidores. Por outro lado, no Brasil, temos 210 milhões de habitantes e 20 milhões de pessoas que se autodefinem como criadores de conteúdo. E o que muitas marcas não sabem é que a chance de um microinfluenciador gerar venda ou causar algum impacto positivo é três vezes maior do que um influenciador mais conhecido", complementa Tiago Mello.

Em relação aos avanços tecnológicos, Guga Schifino acredita que o metaverso ainda não se popularizou como previsto, mas isso deverá acontecer em breve. "Tanto o metaverso quanto a web 3.0 são temas de difícil gestão não só para o varejista, mas para as pessoas em geral, porém são inexoráveis. Sobre inteligência artificial, outro assunto constantemente em pauta, precisamos entender que o segredo da ferramenta não são as respostas. O segredo do sucesso da inteligência artificial está nas perguntas. Quem souber fazer as perguntas corretas terá os melhores resultados", finaliza.

O episódio PDV - Pod do Varejo com as ações que trouxeram os melhores resultados para o varejo em 2023 e as tendências para 2024 está disponível no YouTube e no Spotify da Linx.

