Retrouvez Elektor en direct au salon Electronica 2022 (du 15 au 18 novembre 2022)

MUNICH, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les ingénieurs et rédacteurs d'Elektor seront en direct du 15 au 18 novembre au salon electronica 2022 à Munich. Venez nous rendre visite au stand B4.440 pour discuter de projets, de nouvelles technologies, d'électronique éthique et d'Elektor Mag. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, nous vous invitons à lire nos reportages quotidiens sur elektormagazine.com et à suivre nos rédacteurs sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute pour découvrir les technologies passionnantes que nous découvrons au premier salon mondial de l'électronique.

Join Elektor Live at Electronica 2022 (November 15-18, 2022)

Voici ce que vous pouvez attendre d'Elektor au salon electronica 2022.

Reportages exclusifs sur electronica 2022

Six rédacteurs d'Elektor, ainsi que des professionnels de la mise en page, des photographes, des caméramans et quelques-uns de nos experts reconnus, seront sur place pour suivre toutes les technologies passionnantes. Si vous ne pouvez pas vous rendre à electronica , ou si vous ne pouvez assister qu'à une partie du salon, consultez notre site www.elektormagazine.com et nos canaux de réseaux sociaux pour connaître les nouveautés et les dernières annonces. Notre salle de presse sera opérationnelle pendant toute la durée du salon !

Vidéos et livestreams par Elektor

Mathias Claussen, ingénieur chez Elektor, et les rédacteurs Jens Nickel et Stuart Cording assureront la retransmission en direct du salon. Si vous ne pouvez pas y assister en personne, abonnez-vous à la chaîne YouTube Elektor TV pour recevoir des notifications ! Posez vos questions et faites part de vos idées.

L'équipe éditoriale parcourra également le hall d'exposition pour interviewer les exposants et les leaders d'opinion sur les nouvelles technologies et les produits de nouvelle génération. L'équipe publiera ses vidéos sur notre chaîne Elektor TV Industry News dès que possible. Passez à notre stand (B4.440) pour voir notre équipe média en action !

Electronica fast forward 2022

Si vous souhaitez en savoir plus sur certaines des startups les plus innovantes du secteur de l'électronique, la plateforme de startups electronica fast forward, alimentée par Elektor, saura vous intéresser et vous informer. Les startups sélectionnées pour 2022 présenteront leurs technologies et solutions en direct au salon electronica 2022.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir des technologies et des innovateurs passionnants qui pourraient changer l'avenir de l'électronique !

