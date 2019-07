SÃO PAULO, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Academia Brasileira de Eventos e Turismo terá a sua 64ª Reunião do Colégio Acadêmico, com a Palestra: "Momento da Aviação Brasileira", com o Acadêmico e Prof. Dr. Sr. Eduardo Sanovicz, também presidente da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas).

Esta reunião, além de acadêmicos, estão sendo convidados pessoas de todo o trade e também algumas autoridades, como o secretário de Turismo Vinicius Lummertz.