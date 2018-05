Reuniões do conselho de diretores e conselho de administração do NDB são realizadas em Xangai, China

XANGAI, 28 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 28 de maio de 2018, a 3a reunião anual do conselho de diretores do NDB e a 14a reunião do conselho de administração do NDB ocorreram em Xangai, China. Nas reuniões, os membros dos conselhos observaram o progresso do banco e a expansão das suas atividades comerciais e forneceram orientações sobre o seu futuro.

A 3a reunião anual do conselho de diretores do NDB foi presidida pelo Sr. Kun Liu, diretor do NDB e ministro das Finanças da República Popular da China.