REVA MEDICAL ANNONCE LA CLÔTURE D'UN FINANCEMENT STRATÉGIQUE

SAN DIEGO, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- REVA Medical, LLC. (« REVA » ou la « Société »), un leader dans les technologies de polymères biorésorbables pour les applications vasculaires, a le plaisir d'annoncer la clôture d'un financement par actions de série B de 45 millions de dollars. Ce financement a été dirigé par un investisseur stratégique mondial possédant une vaste expérience des dispositifs médicaux, ainsi que par BioStar Capital et des investisseurs existants.

Le produit du financement servira à financer les besoins opérationnels, cliniques et en capital de la Société, notamment le programme clinique pour son échafaudage biorésorbable vasculaire périphérique MOTIV®. « Nous sommes très heureux d'annoncer la clôture de ce financement », a déclaré le président et PDG de REVA, Jeffrey Anderson. « Le financement que nous avons obtenu permettra à REVA d'aller de l'avant avec notre essai clinique pivot pour soutenir l'approbation par la FDA de notre échafaudage vasculaire périphérique MOTIV®, ainsi que pour obtenir l'autorisation de la FDA pour notre technologie de billes emboliques biorésorbables TyroSphere®. »

Le dispositif MOTIV® de REVA représente une technologie unique et révolutionnaire pour le traitement des patients atteints d'une maladie vasculaire périphérique au-dessous du genou. MOTIV® est un échafaudage vasculaire périphérique biorésorbable à élution médicamenteuse, fabriqué à partir du polymère Tyrocore® exclusif de REVA, qui est conçu pour se dissoudre au fil du temps, laissant l'artère libre d'un implant permanent et permettant ainsi à l'artère de retrouver son mouvement naturel ou sa « vasomotion ». En raison de leur nature temporaire, les stents biorésorbables sont communément appelés échafaudages. Les propriétés polymères du dispositif MOTIV® permettent également une visibilité complète aux rayons X de l'échafaudage lorsqu'il est placé dans l'artère, un attribut unique à REVA parmi les échafaudages biorésorbables. REVA pense que cette caractéristique distincte offrira un avantage procédural, car la visibilité aux rayons X aide à confirmer le bon positionnement de l'échafaudage et est un outil sur lequel les médecins comptent régulièrement lors de l'implantation de stents métalliques. Louis A. Cannon, MD, fondateur et associé directeur principal de BioStar Capital, souligne que « 200 millions de patients dans le monde sont atteints d'une maladie artérielle grave des jambes. Nous pensons que l'échafaudage résorbable REVA pourrait réduire les amputations de membres et peut-être même sauver des vies. »

En plus de l'échafaudage MOTIV®, REVA en est aux dernières étapes de développement de sa plateforme de billes emboliques TyroSphere®. Les billes TyroSphere® sont des microsphères emboliques biorésorbables conçues pour traiter les tumeurs hypervasculaires. Les billes TyroSphere® offrent à la fois l'avantage d'une dégradation/résorption sûre et la possibilité d'être visibles sous les rayons X standard pour faciliter l'administration précise à la tumeur ciblée.

SVB Securities a agi en tant que conseiller financier de REVA Medical pour cette transaction.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de REVA : www.revamedical.com

À propos de REVA Medical

REVA Medical est une société de dispositifs médicaux axée sur le développement et la commercialisation de technologies de polymères biorésorbables pour les applications vasculaires. Les produits de la société comprennent les échafaudages biorésorbables MOTIV pour le traitement des maladies artérielles périphériques, les échafaudages vasculaires biorésorbables Fantom et Fantom Encore pour le traitement des maladies coronariennes, et les billes emboliques TyroSphere. REVA est basée à San Diego, en Californie. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web de REVA : www.revamedical.com.

Fantom, Fantom Encore et MOTIV ont uniquement le marquage CE. Fantom, Fantom Encore et MOTIV sont disponibles dans certains pays d'Europe et du Moyen-Orient. Fantom, Fantom Encore, MOTIV et TyroSphere ne sont pas disponibles aux États-Unis ou dans d'autres pays qui n'acceptent pas le marquage CE. Fantom, Fantom Encore, MOTIV, TyroSphere et Tyrocore sont des marques commerciales de REVA Medical, LLC.

