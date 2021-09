Revaia, anciennement Gaia Capital Partners, annonce le closing final du plus gros fonds de growth européen créé par des femmes, à 250 millions d'euros

PARIS, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Revaia, anciennement connu sous le nom de Gaia Capital Partners, annonce le closing final de son premier fonds de growth à 250 millions d'euros, au-delà de son objectif initial de 200 millions d'euros, devenant ainsi le plus gros fonds de growth créé par des femmes en Europe. Le fonds de growth responsable prend le nom de "Revaia" pour renforcer sa mission de révéler les futurs leaders européens de la technologie.

Closing final à 250 millions d'euros : le plus gros fonds de growth européen créé par des femmes et l'un des plus gros au niveau mondial.

Depuis le lancement de son fonds fin 2019 - dont le closing final vient d'avoir lieu - la société d'investissement a construit un solide portefeuille : dix scale-ups européennes dans les secteurs du logiciel, de la consommation et des fintechs, qui captent les modes de consommation des nouvelles générations tout en étant attentives à leurs impacts environnementaux et sociétaux. L'une d'entre elles, Aircall, est d'ailleurs récemment devenue une licorne à l'occasion de sa dernière levée de fonds.

"Lorsque nous avons créé le fonds, nous étions déterminés à mettre en œuvre une stratégie d'investissement en accord avec nos convictions - des entreprises européennes ambitieuses mais sans compromis sur le développement durable - et avions pour objectif de créer une passerelle entre les marchés cotés et non cotés. Nous sommes allés au-delà de ce que nous avions pu imaginer", a déclaré Alice Albizzati, cofondatrice de Revaia.

Le fonds compte désormais 15 personnes avec une présence dans les deux principaux pôles de l'écosystème technologique européen à la suite de l'ouverture de son bureau à Berlin début 2021, ainsi qu'une présence à New York et Toronto. Ces réalisations ont convaincu des investisseurs institutionnels - des compagnies d'assurance de premier plan telles que Generali, Allianz et Maif, des fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels tels que Bpifrance - ainsi que plus de 50 family offices et des personnalités de premier plan de soutenir le fonds. A 250 millions d'euros, au-dessus de son objectif initial de 200 millions d'euros, c'est le plus gros fonds de growth européen créé par des femmes et l'un des plus gros au niveau mondial.

"Nous sommes très reconnaissants de la confiance accordée par nos investisseurs et nos entrepreneurs à mesure que nous accélérions la constitution de notre portefeuille. Le closing final de notre premier fonds est une étape importante. C'est une base solide à partir de laquelle nous pouvons soutenir les futurs leaders technologiques européens dans leurs ambitions et leur trajectoire de croissance durable, et développer et internationaliser notre équipe tout en construisant une forte plateforme de création de valeur", a ajouté Elina Berrebi, cofondatrice de Revaia.

Objectifs pour 2022 et au-delà : construire une plateforme paneuropéenne de création de valeur

Le fonds est déjà bien investi et deux nouveaux investissements devraient être annoncés prochainement. Revaia cible une quinzaine d'entreprises pour son premier fonds et réfléchit déjà au suivant, qu'il espère encore plus ambitieux.

L'équipe va également s'étoffer prochainement, tant dans l'équipe d'investissement que dans l'équipe opérationnelle, partout en Europe, afin de fournir le soutien le plus efficace à ses entreprises en portefeuille. La société espère en accompagner autant que possible sur la voie de l'introduction en bourse et au-delà, conformément à la vision crossover initiale du fonds, développée autour d'un solide partenariat avec l'investisseur responsable des marchés cotés Sycomore Asset Management.

L'objectif est de continuer à développer la présence de Revaia à Paris et à Berlin et de s'implanter dans d'autres villes dans les années à venir.

Revaia : une version augmentée de Gaia Capital Partners

Pour refléter son évolution, Gaia Capital Partners s'est rebaptisée Revaia. C'est à la fois une évolution naturelle de Gaia et le reflet de sa mission consistant à révéler les futurs leaders européens responsables de la technologie.

"Avec ce closing final derrière nous, nous avons des projets encore plus grands. Nous sommes convaincus que Revaia peut être une force positive dans l'écosystème financier et technologique, et le fonds incarne cette ambition d'accomplir de grandes choses tout en faisant du bien ", expliquent les deux cofondatrices.

Ce nouveau nom s'accompagne d'une nouvelle signature : « Reveal a better future », qui est l'objectif de Revaia et incarne la mission de l'équipe, à savoir promouvoir des pratiques responsables au sein de l'écosystème technologique européen.

A propos de Revaia

Localisée au cœur de l'Europe, avec des racines dans deux des plus grands pôles économiques et financiers du continent - Paris et Berlin - Revaia (anciennement Gaia Capital Partners) est paneuropéenne dans l'âme.

Nous investissons dans des entreprises européennes en phase de croissance, aux ambitions mondiales et au leadership durable. Nous mettons notre cœur, notre âme et notre sueur à leur service pour les aider à grandir, de la phase de croissance à l'introduction en bourse et au-delà.

Nous sommes une équipe jeune, complémentaire et diversifiée, réunissant l'expérience de l'entrepreneuriat et celle du capital-investissement. Nous créons des passerelles entre le growth et les marchés cotés et non cotés avec notre partenaire Sycomore Asset Management, pionnier de l'investissement responsable sur les marchés cotés.

Nous sommes les partenaires d'entrepreneurs innovants qui s'efforcent de transformer notre société en un monde meilleur. Nous avons déjà investi dans des entreprises qui s'y appliquent : Aircall, Epsor, GetAccept, gohenry, Planity, Welcome to the Jungle et Yubo.

Revaia.com

Rejoignez-nous sur Medium, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609950/Revaia_Logo.jpg



Sandra Cadiou, [email protected], Sophie Lhuillier, [email protected]

SOURCE Gaia Capital Partners