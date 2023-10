Revasum, Inc. et Saint-Gobain Surface Solutions (SGSS) unissent leurs forces pour innover dans la technologie des plaques de meulage en carbure de silicium

SAN LUIS OBISPO, Californie, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Revasum, Inc., un important fournisseur d'équipement de fabrication de semi-conducteurs de pointe, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique avec SGSS, un leader mondial des matériaux haute performance et des solutions innovantes. Ce partenariat vise à révolutionner l'industrie des semi-conducteurs en développant une ligne de meules d'ébarbage de pointe spécialement conçues pour les plaquettes en carbure de silicium (SiC).

Le carbure de silicium est un matériau essentiel à la production de dispositifs de puissance et a gagné une importance significative dans l'industrie des semi-conducteurs en raison de ses propriétés exceptionnelles. La demande de plaquettes de SiC n'a cessé de croître, et des plaquettes de la plus haute qualité sont primordiales pour répondre aux besoins changeants du marché.

Le partenariat entre Revasum et SGSS constitue une collaboration entre deux géants de l'industrie avec un engagement commun pour l'innovation et l'excellence. En combinant l'expertise de Revasum dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs avec les matériaux abrasifs de pointe de SGSS, cette alliance vise à développer une nouvelle génération de solutions de finition de surface qui établira de nouvelles normes de précision, d'efficacité et de qualité de surface dans la production de plaquettes de SiC avec la durabilité et la responsabilité environnementale au cœur de notre collaboration. Ce partenariat est très prometteur pour l'industrie des semi-conducteurs, car il ouvre la voie à des processus améliorés de production de plaquettes de SiC qui contribueront aux progrès de l'électronique de puissance, des véhicules électriques, des énergies renouvelables et de divers autres secteurs technologiques.

M. Scott Jewler, directeur général de Revasum, Inc., a commenté ce partenariat, en déclarant : « Nous sommes ravis de nous associer à Saint-Gobain Surface Solutions, un leader reconnu dans le domaine de la science des matériaux et de l'innovation. Ce partenariat nous permettra de fournir à nos clients des outils et des solutions de pointe pour répondre à la demande croissante de plaquettes de carbure de silicium de haute qualité. »

M. Jean-Claude Lasserre, directeur général de Saint-Gobain Surface Solutions a déclaré : « Notre collaboration avec Revasum illustre notre engagement à fournir des matériaux et des solutions de haute performance qui repoussent les limites du possible. Ensemble, nous débloquerons de nouveaux niveaux de précision et d'efficacité en matière de meulage de plaquettes en carbure de silicium avec les niveaux les plus élevés de produits et de solutions durables. »

Revasum, Inc. et SGSS sont impatients de se lancer dans ce parcours d'innovation et de fournir des solutions révolutionnaires qui façonneront l'avenir de la fabrication de plaquettes de carbure de silicium.

À propos de Revasum, Inc. :

Revasum se spécialise dans la conception et la fabrication de biens d'équipement utilisés dans le processus de fabrication des dispositifs semi-conducteurs. Notre portefeuille de produits comprend des équipements de meulage, de polissage et de polissage mécanochimique utilisés pour fabriquer des substrats et des dispositifs pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. La société a tiré parti de son important portefeuille de propriété intellectuelle pour développer la nouvelle polisseuse en carbure de silicium 6EZ, qui, avec la meuleuse en carbure de silicium 7AF-HMG, fournit aux clients de Revasum un kit d'outils de meulage et de polissage de plaquettes individuelles optimisé et entièrement automatisé. La solution est configurable pour s'adapter aux plaquettes de SiC de 200 mm et moins.

Le siège social et l'usine de fabrication de la société sont basés à San Luis Obispo, en Californie, aux États-Unis.

À propos de Saint-Gobain Surface Solutions

Saint-Gobain Surface Solutions, qui fait partie du groupe Saint-Gobain, est une entreprise mondiale qui crée des solutions de surface pour un monde meilleur grâce à son offre de produits comprenant des abrasifs, des adhésifs, des mastics, des rubans adhésifs, des composites, des films. Ses solutions abrasives sont puissantes, précises et simples à utiliser ; elles permettent aux clients de couper, façonner et appliquer des finitions sur tous les matériaux dans les applications les plus complexes et les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux et les partenaires experts en meulage, Saint-Gobain Surface Solutions conçoit et fournit des solutions personnalisées pour garantir la meilleure performance, le meilleur coût et la plus haute sécurité. Tirant parti de sa présence mondiale dans 28 pays, Saint-Gobain Surface Solutions sert ses clients à l'échelle mondiale et locale grâce à ses opérations de vente structurées, employant plus de 11 000 personnes.

En tant que membre du Groupe Saint-Gobain, nous croyons au progrès et cherchons à changer la donne pour améliorer la santé et le bien-être individuels et collectifs. Nous sommes convaincus que les solutions qui répondent aux besoins essentiels de chacun et nous permettent de mieux vivre ensemble, sans mettre en péril les générations futures, restent à inventer. Notre engagement à atteindre cet objectif ambitieux est guidé par notre objectif commun : « RENDRE LE MONDE MEILLEUR ».

