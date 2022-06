RevBits Endpoint Security ganha o prêmio Fortress Cybersecurity Award de 2022 para soluções de detecção de endpoints

Provedora de soluções de segurança cibernética RevBits é nomeada ganhadora em detecção de endpoints na categoria de produtos ou serviços por sua solução de segurança de endpoint

MINEOLA, Nova York, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A RevBits, uma empresa unificadora de segurança cibernética para endpoints corporativos, nuvem e ecossistemas locais, anunciou hoje que ganhou o prêmio Fortress Cybersecurity Award de 2022 em detecção de endpoints por sua solução RevBits Endpoint Security para detecção de endpoints – na categoria de produto ou serviços. O prêmio Fortress Cybersecurity Award, administrado pelo The Business Intelligence Group, busca identificar e recompensar as principais empresas e produtos do mundo que trabalham para manter dados e ativos eletrônicos protegidos contra ameaças.