RevBits oferece segurança de e-mail de ponta a ponta, com proteção desde o servidor de e-mail até a caixa de entrada do usuário de borda

A segurança avançada de e-mail oferece proteção na recepção de e-mail a ambas as extremidades, desde servidores de e-mail de datacenter e nuvem até dispositivos de borda, com análise do SEG e agente de caixa de entrada do usuário no lado do cliente.

MINEOLA, Nova York, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A RevBits, uma empresa unificadora de segurança cibernética para endpoints corporativos, nuvem e ecossistemas locais, anunciou hoje o lançamento do Gateway de segurança de e-mails (SEG) da RevBits, adicionando uma camada adicional a sua segurança de e-mail existente no lado do cliente. Os clientes agora contam com proteção contra e-mails maliciosos sofisticados desde o ponto de recepção de e-mail, até a caixa de entrada do usuário.

Segurança de e-mails da RevBits – fornecedor único, proteção dupla

Gateway de segurança de e-mails da RevBits com base em nuvem e implementado globalmente para alta disponibilidade e escalabilidade dinâmica.

com base em nuvem e implementado globalmente para alta disponibilidade e escalabilidade dinâmica. Proteção da caixa de entrada do usuário da RevBits – é um aplicativo instalado pelo cliente que funciona localmente, o painel de administração é entregue por SaaS, que protege contra e-mails maliciosos altamente sofisticados no ponto mais perigoso - o endpoint.

Uma abordagem robusta de segurança de e-mail em várias camadas, a Segurança de e-mails da RevBits permite uma cadeia de segurança unificada de ponta a ponta que captura, analisa e bloqueia os e-mails maliciosos mais sofisticados, desde os servidores e-mail locais e na nuvem, até as caixas de entrada dos usuários nos pontos mais distantes da borda da rede. Todos os recursos e funções são unificados em um painel de visualização única, acessado por meio do portal de administração seguro.

"A cibersegurança requer uma abordagem multifuncional em camadas, e o e-mail é a base para a proteção corporativa, já que a grande maioria dos malwares chega por meio de ataques de phishing por e-mail", disse David Schiffer, CEO da RevBits. "Unificar o SEG da RevBits com nossa segurança de e-mail do lado do cliente é um caso em que o todo é maior que a soma de suas partes."

"O projeto e os aprimoramentos da solução da RevBits são uma questão de escolha, flexibilidade e segurança completa", disse Mucteba Celik, CTO da RevBits. "Quando decidimos adicionar o SEG à nossa segurança de e-mail ao lado do cliente, o objetivo era oferecer uma solução completa de segurança de e-mail, fechando lacunas de segurança e abordando a preocupante realidade de que o acesso de malwares ainda ocorre predominantemente por e-mail. Agora, está sendo oferecida proteção total."

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e atendimento de alto nível. Ao oferecer várias soluções avançadas de segurança, administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. Com sede em Mineola, Nova York, e escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

RevBits LLC

