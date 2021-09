RevBits uzupełnia swoje rozwiązanie w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym o zarządzanie dostępem do narzędzi CI/CD

- Płynna integracja z popularnymi zestawami narzędzi w ramach mechanizmu CI/CD.

MINEOLA, Nowy Jork, 7 września 2021 r. /PRNewswire/ -- RevBits, dostawca oprogramowania do kompleksowej, 360-stopniowej obrony cybernetycznej, ogłosił dzisiaj dostępność modułu zarządzania dostępem CI/CD, który dodatkowo uzupełnia bogate w funkcje rozwiązanie w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym.

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) umożliwiają twórcom oprogramowania i zespołom DevOps sprostanie wysokim wymaganiom i dynamicznym potrzebom użytkowników. Te dwie połączone metody składają się na mechanizm CI/CD, umożliwiając DevOps częstsze i bardziej niezawodne dostarczanie aktualizacji oprogramowania. Jednak bez wystarczającego nadzoru lub bezpieczeństwa, które stanowią w tym przypadku kluczowe wymogi, wiążą się one z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Bazując na pozycji lidera technologicznego na rynku zarządzania dostępem, RevBits uzupełniło swoje rozwiązanie o to, co Gartner uważa za zaawansowaną funkcję PAM. RevBits's PAM z CI/CD Access Management, rozszerza możliwości administratorów systemu, umożliwiając pełniejsze zarządzanie i kontrolę dostępu do informacji poufnych.

„Zarządzanie dostępem CI/CD zostało stworzone, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z uwierzytelnianiem, autoryzacją i kontrolą informacji poufnych w środowiskach DevOps – powiedział David Schiffer, dyrektor generalny RevBits. - Jako moduł w ramach naszego zaawansowanego rozwiązania PAM CI/CD umożliwia przedsiębiorstwom zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami, które wiąże się z rosnącą ilością informacji poufnych, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności".

Kiedy DevOps (deweloperzy i specjaliści ds. eksploatacji) tworzą aplikację na serwer testowy, pośredniczący lub produkcyjny, często dołączają do niej informacje poufne. Mogą to być poświadczenia lub klucze bezpieczeństwa, które uwierzytelniają dane związane z API, aplikacją, SSH, certyfikatem, itp. Menedżer informacji poufnych RevBits, może podlegać kontroli i centralnemu zarządzaniu w celu ochrony i kontroli informacji poufnych.

„Korzystanie z wtyczki menedżera informacji poufnych w ramach środowisk CI/CD jest bardziej bezpiecznym podejściem. Stosując popularne narzędzia DevOps, takie jak Jenkins, Kubernetes i inne, programiści mogą konfigurować zmienne i kojarzyć je z lokalizacją i wartościami, które przypisywali dla informacji poufnych – powiedział Mucteba Celik, dyrektor ds. IT w RevBits. - Kontynuując dodawanie do naszego rozwiązania PAM modułów takich jak CI/CD Access Management, RevBits dostarcza narzędzia, których przedsiębiorstwa potrzebują do ochrony swoich cennych aktywów, sieci, aplikacji i usług".

Najważniejsze funkcje RevBits CI/CD Access Management

Utrzymuje szyfrowanie informacji poufnych i dostarcza je do wtyczek CI/CD, gdy są potrzebne, poprzez SSL, z dodatkową warstwą szyfrowania, która wykorzystuje Diffie-Hellman do bezpiecznej wymiany kluczy.

Obsługuje Jenkins, Puppet, Terraform, OpenShift, Ansible, Docker, Cloud Foundry i Kubernetes, a dalsze narzędzia są w trakcie opracowywania.

RevBits

RevBits zapewnia nowy poziom inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dzięki kontekstowej analizie behawioralnej, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) to ujednolicona platforma bezpieczeństwa, która łączy w sobie najlepszy w swojej klasie zbiór rozwiązań z zakresu wykrywania i reagowania, zarządzania dostępem uprzywilejowanym, bezpieczeństwa poczty elektronicznej, technologii zapobiegania oszustwom i modeli opartych na braku zaufania. RevBits umożliwia operacjom bezpieczeństwa kompleksową obronę cybernetyczną; szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzację i inteligentną analizę warstwowych, kontekstowych danych z zakresu bezpieczeństwa w całym systemie zabezpieczeń. Pulpit nawigacyjny RevBits łączy różne funkcje bezpieczeństwa, prezentując intuicyjny widok 360 stopni. Przenosząc cyberbezpieczeństwo na wyższy poziom, RevBits wprowadza nowe możliwości z wieloma opatentowanymi technologiami, aby zapewnić przedsiębiorstwom przewagę w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji: RevBits .

