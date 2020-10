Reveal et Epiq annoncent la conclusion d'un contrat de licence d'entreprise en matière d'intelligence artificielle

La nouvelle licence d'entreprise offre à tous les clients d'Epiq un accès élargi à la plateforme d'intelligence artificielle (IA) de Reveal avec l'acquisition récemment annoncée de NexLP, un leader en matière d'intelligence artificielle dans le secteur juridique. La plateforme d'IA de Reveal transforme des données disparates et non structurées en renseignements utiles pouvant servir à améliorer l'efficacité opérationnelle et à offrir des avantages stratégiques dans le cadre d'investigations électroniques et d'enquêtes.

« Epiq se réjouit de collaborer avec Reveal au moment où l'entreprise élargit son offre en matière d'analyse et d'intelligence artificielle grâce à l'acquisition de NexLP, un partenaire de longue date et hautement stratégique d'Epiq, a déclaré Doug Mazlish, vice-président principal des partenariats stratégiques. Nous avons hâte de continuer de proposer à nos clients les meilleures solutions technologiques pour le secteur juridique en partenariat avec Reveal. L'investissement de Reveal dans NexLP stimulera davantage leur innovation en matière d'intelligence artificielle dans l'industrie juridique et permettra à Epiq de demeurer un leader de l'innovation sur le marché. »

« Epiq a été l'un des premiers à adopter l'IA de Reveal et à constamment mettre au point des flux de travail basés sur la plateforme pour résoudre des problèmes complexes, a déclaré Wendell Jisa, PDG de Reveal. Il s'agit d'une excellente occasion pour Reveal de collaborer avec l'un des plus importants fournisseurs de services juridiques de l'industrie afin d'offrir notre technologie de prochaine génération au grand public. »

Les clients d'Epiq peuvent désormais accéder à la solution d'IA de prochaine génération. Epiq fournit depuis longtemps le logiciel d'IA de Reveal aux clients offrant des services juridiques. Maintenant, l'entreprise étend sa capacité à tous les flux de travail opérationnels, qu'ils soient déployés dans un centre de données géré par Epiq ou dans un environnement cloud, ce qui lui permet de bénéficier de souplesse et de flexibilité à l'égard des exigences des clients. Toutes les fonctionnalités de l'IA de Reveal, y compris la bibliothèque de modèles d'IA exclusive à l'industrie, sont comprises dans la licence d'entreprise élargie d'Epiq.

À propos d'Epiq

Leader mondial dans le secteur des services juridiques, Epiq assume des tâches à grande échelle et de plus en plus complexes pour les conseillers juridiques d'entreprise, les cabinets d'avocats et les professionnels des affaires avec efficacité, clarté et confiance. Les clients comptent sur Epiq pour faciliter la gestion des activités commerciales, des recours collectifs et des litiges de masse, des comptes rendus d'audience, des investigations électroniques, ainsi que des questions de réglementation, de conformité, de restructuration et de faillite. Les experts en la matière et les technologies d'Epiq génèrent de l'efficacité grâce à leur expertise et donnent confiance aux clients les plus performants du monde entier.

À propos de Reveal

Reveal est la seule plateforme d'investigation électronique de l'industrie alimentée par l'intelligence artificielle. En tant que fournisseur de logiciels basés dans le cloud, Reveal propose une gamme complète de fonctionnalités de traitement, d'examen préalable des affaires, d'examen et d'intelligence artificielle. Reveal compte parmi ses clients des sociétés figurant au classement Fortune 500, des prestataires de services juridiques, des agences gouvernementales et des institutions financières dans plus de 40 pays sur les cinq continents. Avec des options de déploiement dans le cloud ou sur site, un design utilisateur intuitif, des interfaces utilisateur multilingues et la détection automatique de plus de 160 langues, Reveal accélère l'examen juridique et permet ainsi à ses utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site http://www.revealdata.com.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1320515/Reveal_Epiq.jpg

Related Links

http://www.revealdata.com



SOURCE Reveal