REVEAL GENOMICS® ANNONCE DES RÉSULTATS POSITIFS POUR HER2DX® DANS LES ESSAIS APT ET ATEMPT

Le score de risque de HER2DX ® était significativement associé à l'intervalle sans récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ à faible risque clinique qui ont participé aux deux essais.

Les études APT et ATEMPT achevées ont été essentielles pour établir de nouvelles stratégies de traitement à base d'anti-HER2 pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ à un stade précoce.

HER2DX® est le premier test de diagnostic au monde formulé spécifiquement pour le cancer du sein HER2+.

BARCELONE, Espagne, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- REVEAL GENOMICS, S.L., une start-up de biotechnologie basée à Barcelone qui cherche à révolutionner l'oncologie de précision grâce à l'innovation en matière de diagnostique, a annoncé aujourd'hui une autre validation de HER2DX®, le premier test génomique spécialisé au monde pour le cancer du sein HER2+.

Les données ont été obtenues à partir de l'analyse d'échantillons de tumeurs diagnostiquées provenant des essais cliniques de phase II APT et ATEMPT achevés. L'essai clinique APT, publié dans le New England Journal of Medicine en 2015, a démontré qu'une stratégie de traitement par désescalade basée sur le paclitaxel hebdomadaire pendant trois mois et un an de trastuzumab (TH) est très efficace pour les patientes souffrant de tumeurs HER2+ à petits nodules négatifs. L'essai clinique ATEMPT, publié dans le Journal of Clinical Oncology en 2021, a démontré que 17 cycles du trastuzumab emtansine (T-DM1, Kadcyla, Roche), conjugué à un anticorps anti-HER2, sont très efficaces pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ de stade 1, et sont associés à une meilleure qualité de vie par rapport au TH.

Dans les deux essais, le score de risque HER2DX® s'est avéré être associé de manière significative à l'intervalle sans récidive (RFI), ce qui a permis d'identifier les patientes présentant un résultat exceptionnel. Le score de risque HER2DX® s'est avéré être associé au RFI lorsqu'il a été évalué à l'aide de catégories préétablies de risque faible et élevé. « Les résultats de HER2DX® dans les cas d'APT et d'ATEMPT sont remarquables et confirment la forte valeur pronostique du test dans le cancer du sein HER2+ au stade précoce », a déclaré Sara Tolaney, MD, MPH, cheffe du service d'oncologie du sein au Dana-Farber Cancer Institute.

Le Dr Aleix Prat, CSO de REVEAL GENOMICS®, a ajouté : « Les résultats positifs d'aujourd'hui signifient que la capacité de HER2DX® à prédire la survie à long terme après un traitement à base de trastuzumab a été démontrée chez plus de 1 800 patients dans le cadre de 7 études. Notre engagement est de fournir aux patients et aux médecins le plus haut niveau de preuve en analysant les tumeurs provenant d'essais cliniques bien conçus et innovants, tels que APT et ATEMPT ».

Le Dr Patricia Villagrasa, PDG de REVEAL GENOMICS®, a conclu : « Les résultats positifs que nous constatons aujourd'hui autour de HER2DX® constituent une avancée significative pour notre société. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les payeurs et les prestataires de soins pour que ce test soit remboursé et disponible dans le monde entier. »

À propos du test HER2DX ®

HER2DX® est le premier test de diagnostic au monde formulé spécifiquement pour le cancer du sein HER2+. Commercialisé par REVEAL GENOMICS® depuis janvier 2022, HER2DX® est un test standardisé d'expression de 27 gènes pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ au stade précoce.

HER2DX®️ est un test pronostique prédictif basé sur des données cliniques et génomiques. Le test intègre des informations cliniques (c.-à-d., la taille de la tumeur et le statut nodal) avec des informations biologiques qui suivent la réponse immunitaire, la différenciation luminale, la prolifération des cellules tumorales et l'expression de l'amplicon chromosomique HER2 17q12-21, y compris le gène ERBB2.

HER2DX® permet de prédire :

Le score de risque de récidive (élevé vs faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué.

(élevé vs faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué. Le score de probabilité de pCR (élevé vs moyen vs faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale.

(élevé vs moyen vs faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale. Le score ERBB2 (élevé vs moyen vs faible) : l'expression quantitative de l'ARNm ERBB2 dans le cancer du sein HER2-négatif, HER2-faible et HER2+.

À propos du cancer du sein HER2+

Le cancer du sein HER2+ représente 20 % de toutes les tumeurs du sein diagnostiquées. Cela représente plus de 390 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde, ce qui signifie qu'en moyenne, 3 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein HER2+ toutes les 4 minutes. Le cancer du sein HER2+ est cliniquement et biologiquement hétérogène, et l'évaluation clinico-pathologique standard est insuffisante pour rendre compte de cette hétérogénéité. La compréhension de cette hétérogénéité biologique est essentielle pour déterminer le pronostic de chaque patiente et le bénéfice des thérapies systémiques qui ciblent le HER2.

À PROPOS DE HER2DX®️

HER2DX®️ est le premier test génomique spécialisé au monde pour le cancer du sein HER2+. Il s'agit d'un classificateur basé sur 27 gènes et des caractéristiques cliniques qui prédit le risque de récidive du cancer du sein HER2+ chez les patientes nouvellement diagnostiquées et la probabilité qu'elles répondent au traitement anti-HER2. HER2DX®️ utilise un logiciel analytique intelligent pour stratifier les patients en groupes de risque. L'algorithme HER2DX®️ a été dérivé d'un ensemble de données de 434 patientes et validé dans un ensemble de données externe de 268 patientes. L'algorithme a également été validé en utilisant les données de plus de 1 000 patientes disponibles dans des ensembles de données publiques.

À propos de REVEAL GENOMICS ®

REVEAL GENOMICS, S.L. est une start-up de biotechnologie qui cherche à changer la façon dont les biomarqueurs sont utilisés en oncologie. Elle se concentre sur le développement d'outils de diagnostic innovants pour définir les meilleures options thérapeutiques pour les patients atteints de cancer. L'entreprise utilise des techniques pionnières, des applications informatiques sophistiquées et l'apprentissage automatique pour révéler de nouvelles données de recherche sur le cancer.

REVEAL GENOMICS, S.L. est une société dérivée issue de l'Hôpital Clínic de Barcelona, de l'IDIBAPS, de l'Université de Barcelone (U.B.) et de l'Institut d'oncologie du Vall d'Hébron (VHIO).

