Reveladas as melhores cidades do mundo em 2021

Um consultor líder em turismo, imobiliário e desenvolvimento econômico, o ranking das melhores cidades da Resonance quantifica e avalia a qualidade relativa do lugar, a reputação e a identidade competitiva das principais cidades do mundo com populações metropolitanas de um milhão ou mais. É considerado o ranking das cidades mais completo do mundo, com base na metodologia original, que analisa as principais estatísticas, bem como os comentários de usuários e as atividades on-line em canais como Google, Facebook e Instagram.

"O ranking das melhores cidades do mundo é composto por fatores experimentais que as pessoas consideram mais importantes ao escolher uma cidade para morar e visitar, além de fatores empíricos que os tomadores de decisão de negócios consideram importantes para negócios ou investimentos", afirma Chris Fair, presidente e CEO da Resonance.

Consequentemente, o ranking das melhores cidades da Resonance não considera as cidades apenas como lugares para morar, trabalhar ou visitar, mas adota uma abordagem mais holística usando inúmeros fatores que demonstram correlações positivas com a atração de empregos, investimentos e/ou visitantes. Isso varia desde o número de experiências gastronômicas e museus até o número de empresas Global 500, conexões diretas de voos e citações a cada uma no Instagram.

Com base no desempenho de cada cidade nos 25 fatores analisados, estas são as melhores cidades do mundo para 2021:

1) Londres, Inglaterra

2) Nova York, EUA

3) Paris, França

4) Moscou, Rússia

5) Tóquio, Japão

6) Dubai, Emirados Árabes Unidos

7) Singapura, República de Singapura

8) Barcelona, Espanha

9) Los Angeles, EUA

10) Madri, Espanha

A classificação completa das 100 melhores cidades está disponível no site BestCities.org/Reports/2021-Worlds-Best-Cities/

E por que uma classificação das cidades do mundo tem importância neste momento?

"Os dados coletados para o ranking deste ano fornecem um retrato do desempenho dessas cidades ao longo da pandemia", disse o presidente e CEO da Resonance, Chris Fair. "Daqui a um ano, seremos capazes de ver como a COVID-19 afetou cada uma dessas cidades e conferir quais provaram ser as mais resilientes durante esta crise."

