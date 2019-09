Revelado: BYTON mostra M-Byte, o primeiro SUV elétrico inteligente da categoria premium

O M-Byte da BYTON está disponível com uma bateria de 72 kWh (alcance WLPT de 360 km / 224 milhas) e como uma versão ampliada, de 95 kWh (460 km / 286 milhas). A versão com tração traseira oferece 200 kW de potência. O 4WD vem com um e-motor frontal de 150 kW. A recarga CA é de 22 kW, enquanto a recarga rápida CC é de 150 kW. Isto permite recarregar 100 km / 62 milhas de alcance em competitivos 10 minutos.

O M-Byte da BYTON é o primeiro modelo da startup a entrar em produção em série em sua própria planta, em Nanjing, China. Com um preço de lançamento a partir de 45.000 euros (sem VAT e subsídios) e espaço superior, o carro é o veículo elétrico (EV, em inglês) premium mais acessível para uso diário.

A BYTON planeja iniciar a produção para o mercado chinês no meado de 2020. As pré-encomendas na Europa e na América do Norte começam em 2020, seguidas por uma entrada no mercado em 2021.

A BYTON está em vias de concluir sua captação de US$ 500 milhões em recursos da rodada C. Entre os investidores estão o FAW Group, que recentemente assinou um contrato de investimento na rodada C com a BYTON. Ainda entre os investidores está o fundo de investimento industrial do governo municipal de Nanjing.

Sobre a BYTON

A BYTON visa criar uma marca premium, enraizada na China, que tenha um alcance global. Sua sede mundial, base de produção inteligente e centro de pesquisa e desenvolvimento estão situados em Nanjing, China, enquanto sua sede norte-americana, devotada à experiência de carro inteligente, direção autônoma, integração total de veículo e outras tecnologias de ponta, fica no Vale do Silício. O centro de conceito e design de veículos da empresa está localizado em Munique. A BYTON também possui escritórios em Pequim, Xangai e Hong Kong para cuidar de assuntos externos, marketing, vendas, design e relações com investidores.

Website oficial: www.byton.com

Outras informações: Redação da BYTON

Fotos da BYTON: Conta da BYTON no Flickr

Contato global de RP: https://www.byton.com/contact

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/973048/Byton_002.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/973050/Byton_007.jpg

FONTE BYTON

SOURCE BYTON