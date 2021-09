Revelamos o Evento "Inside Burj Al Arab": Experiencie Uma Visita Guiada Única ao Mundo Exclusivo do Hotel Icónico

A visita de 90 minutos guiada por mordomo levará os hóspedes numa viagem exclusiva de descoberta, para ouvirem as histórias incontáveis do hotel mundialmente famoso do Dubai e descobrirem o que torna o ícone internacional dos EAU um marco de inovação arquitetónica.

O Sr. José Silva, Diretor Executivo do Grupo Jumeirah, afirmou: "O Dubai é um destino de classe mundial, onde os visitantes podem agora descobrir a ambição, visão e pura audácia por trás de um dos seus marcos mais icónicos e a realização. Inside Burj Al Arab, uma visita guiada pioneira, própria do espírito inovador da cidade, mostrará tanto o incrível calibre da hospitalidade de luxo do Grupo Jumeirah como a nossa confiança na criação de experiências extraordinárias para os convidados. À medida que o mundo redescobre o seu amor pelas viagens, convidamos os visitantes a entrarem na "casa original do luxo" -, uma oportunidade única para explorar a opulência árabe no seu melhor".

O passeio inclui uma visita ao famoso átrio do hotel e à glamorosa Royal Suite, bem como uma Experience Suite com elementos interativos digitais selecionados que permitem aos hóspedes reviver a história com desenhos arquitetónicos originais, mostrando onde tudo começou.

Uma visita obrigatória no final do passeio é o novo lounge exclusivo ao ar livre "UMA". Proporcionando um cenário excecional para os visitantes desfrutarem das vistas para do Golfo Pérsico, o UMA servirá uma seleção de iguarias de classe mundial e a infame mixologia do Burj Al Arab Jumeirah. Para o culminar final desta experiência inesquecível, os visitantes podem reservar uma mesa para desfrutar de um jantar de assinatura num dos restaurantes premiados do hotel.

Os visitantes podem registar o seu interesse para ficarem entre os primeiros a experimentar o Inside Burj Al Arab em https://insideburjalarab.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1633710/Burj_Al_Arab_Jumeirah.jpg

FONTE Jumeirah Group

