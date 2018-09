Revelan el Honor 8X antes de su debut internacional

El Honor 8X muestra las características distintivas de diseño y actitud audaz de la marca a través de sus tecnologías excepcionales, su impresionante diseño minimalista y su sofisticada realización. Adoptando un enfoque científico a la estética, el Honor 8X logra un equilibrio correcto entre la funcionalidad y la belleza que no tiene rival en el mercado.

Las características más destacadas del Honor 8X son:

Pantalla grande de 6,5 pulgadas con una claridad excelente: El Honor 8X está equipado con una pantalla Notch Full-View Display 2.0 de 6,5 pulgadas, y una relación de 19,5:9 en una caja de 5,5 pulgadas de largo y 7,8 mm de grosor. Está más cerca de la relación de 21:9 que se usa en los cines y permite a los usuarios disfrutar vistas impresionantes en un teléfono inteligente impecable.

Concepto de diseño minimalista con un enfoque en la estética: El Honor 8X usa una estructura de metal en el medio y adopta una caja de cristal aurora de 2,5 D y doble textura con un efecto reticular, que ofrece un aspecto y una sensación elegante y suave. El diseño de gradación paralela se construye con 15 capas y genera un reflejo diferente desde ángulos diferentes. Con los colores azul, negro y rojo para escoger, el usuario puede expresar su estilo y su personalidad.

George Zhao, presidente de Honor, dijo: "Con el Honor 8X recién revelado, Honor está fijando nuevas referencias para alcanzar el equilibrio entre el valor, el diseño y el rendimiento. El Honor 8X no es solamente una bella encarnación del minimalismo, es también un pionero que demuestra que las características de primer orden no exigen precios elevados. El Honor 8X supera las demandas de los consumidores que no quieren ceder en precio, en rendimiento o en un aspecto llamativo".

Honor es una marca electrónica líder de teléfonos inteligentes perteneciente al Grupo Huawei. En consonancia con su lema "For the Brave" (Para los valientes), la marca fue creada para satisfacer las necesidades de los nativos digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias del usuario superiores, inspiran a la acción, fomentan la creatividad y permiten a los jóvenes alcanzar sus sueños. Al hacer esto, Honor se ha distinguido al mostrar su propia valentía de hacer las cosas de una forma distinta y tomar las medidas necesarias para llevar las últimas tecnologías e innovaciones a sus clientes.

